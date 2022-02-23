直播》商務客來台條件鬆綁 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增56名個案，分別為本土2例，境外54例。2例本土都是新北房屋代銷的延伸，一名為房屋代銷個案在時間同餐廳吃飯的別桌客人，另1名是新北設計師案衍生的宗教唱歌吃飯團的家人。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心表示，案20248為新北房屋代銷相關個案，透過擴大回溯匡列，找出他在2月9日與房屋代銷同時段用餐，為不同桌的客人，一個人去吃，至今仍無症狀，Ct值23 ，指揮中心表示，由於他用餐時間有點久，因此也不能排除社區傳染，待定序釐清。

另一名個案為案20249，是新北設計師衍生的唱歌吃飯團跑到台東的領隊（案19926），把兒子托給姐姐（小孩的大阿姨）照顧，這位是大阿姨的兒子，昨日的案20217（大姨丈）的兒子，未滿10歲。

指揮官陳時中表示，這名也是新北設計師案衍生的房屋代銷、宗教吃飯團相關，地方政府也很警覺，立刻把當天同時間用餐，鄰桌的以及半小時內往前匡列，發現有兩名沒有採檢到，因此採檢出這案20248，採檢了20人，18個陰性，1名陽性，另1名檢驗中。

陳時中表示，有關案20248還需要諸多檢驗去驗證，因這名個案曾於12月28日從大陸返台，1月11號檢疫期滿，檢驗為陰性。2月9日吃飯，2月23日被匡列採檢陽性，唯一接觸時間為2月9日，到2月23日才採檢確診時間也很長，考量足跡時間有重疊，但時間序很長，Ct值23也很高，因此有待疫情調查釐清。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、菲律賓及越南(各4例)、新加坡及日本(各2例)、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大(各1例)移入；另26例調查中。入境日介於去(2021)年12月23日至今(2022)年2月22日。