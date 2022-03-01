中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入，25例為航班落地採檢陽性。

桃園新增3例本土個案，為案20621的同住家人，皆在居家隔離範圍內，即時疫調瞭解3人皆就讀新街國小，隨即安排醫院團隊至該校區設站採檢，共計採檢2496人，檢驗結果皆為陰性。另宗教協會聚會群聚衍生設計師案也新增1名確診病例案20657。

今日新增40例境外移入，分別為菲律賓12例、美國6例、香港3例、印尼2例，泰國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、捷克、新加坡、日本、比利時及瑞士各1例移入，另9例調查中。入境日介於今年2月5日至2月28日。

公費疫苗平台持續開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，第25期開放預約時間為3月2日至3月4日；3月1日下午2時起於可進行預約資格查詢；施打時程為3月7日至3月13日。

第25期公費疫苗符合資格對象，去年12月19日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾，可預約接種疫苗追加劑。3月2日起採分流預約，55歲以上自上午10時起，38歲至54歲自中午12時起，18歲至37歲自下午2時起，預約截止至3月4日中午12時。