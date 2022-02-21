女星陳美鳳在演藝圈出道數十年來，始終維持嬌媚無暇臉蛋與婀娜身材，因此被封為「台灣最美歐巴桑」，其實她已經65歲，但美麗的外表完全看不出真實年齡，陳美鳳甚至因為太過凍齡而登上國際媒體，經常透過社群分享生活照的她，日前曬出一組拉筋照，畫面太美麗，不禁逼哭身為二寶媽的女星陳仙梅。

最近都是典型的冬天氣候，北部不僅天天下雨、難得一見陽光露臉，這幾天還有超強寒流來襲，但這樣刺骨的寒冷，ㄗㄞˋ看到陳美鳳的照片後一掃而空，日前陳美鳳更新臉書，貼出一系列居家運動照，大嘆：「雨下歸剛耶！在家拉筋伸展動一動」。

照片中，陳美鳳在自家寬敞的陽台，就地取材靠著椅子就做起簡單的伸展操，只見她穿了長袖、長褲緊身運動服裝，延伸了修長美腿與纖細手臂，展現零贅肉完美體態，且筋骨非常軟Q，動作100分，足見平常就有經常鍛鍊。

陳美鳳這則日常運動照，狂吸超過2.6萬人按讚，對於她數十年一日的好身材羨慕又忌妒，甚至很多藝人都來朝聖留言，廖家儀就盛讚美鳳姐：「身材真好」，陳美鳳則回應：「你生完小孩的還保持這麼好，很厲害」，梁佑南也留言：「難怪阿姐軟Q！線條那麼美」，陳美鳳則爆料她其實也超強，而最吸睛的留言，莫過二寶媽陳仙梅，哀吐：「美鳳姐愛吃白飯…還吃豬腳…然後還ㄋㄟ彭～憂叟～咖稱翹豆豆…我在旁邊看你吃飯看到想哭，為什麼我吃都會胖，原來～美麗是要付出辛勞的」，自揭平常真得很懶得動，美鳳姐則說她不胖，「而且你常往郊外趴趴走超好」。