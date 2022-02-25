我國飼料玉米高度仰賴進口，據統計指出，近年平均年進口量約412萬公噸、平均月進口量約34.3萬噸，雖然近年我國鮮少從俄羅斯或烏克蘭進口玉米，但受到戰事影響，國際穀物期貨價格及輸運費用大幅上漲，為提高我國糧食安全庫存，避免受戰爭衝擊，農委會已協請飼料業者提前採購未來6個月國內飼料玉米需求量，目前已完成採購約226萬噸，中期規劃將請台糖公司租用2.5萬噸滾動式倉儲空間，作為政府調節國內飼料玉米供應量使用。

農委會提及，為增加國產玉米自給率，將擴大飼料玉米耕種面積，由現行1.5萬公頃倍增至3萬公頃，其年產量預估可由原8.8萬公噸增加至17.6萬公噸，擴大國內玉米供應量；長期規劃則將新建6萬噸飼料玉米圓倉，擴增倉儲空間以建立安全庫存。

農委會強調，國內飼料原料供應穩定，已監控國際穀物訊息與飼料玉米進口情形，並就市場總體供需波動，已研議安全供應的因應對策，呼籲國內畜牧業者配合辦理，至有自配飼料需求農民，建議仍應積極參與共同及多元化採購，以降低飼料原料的取得成本，以避免缺料的風險。

農委會主委陳吉仲也在臉書指出，已超前購儲飼料玉米安全量，包括3月中前預先採購完未來6個月飼料玉米需求量226萬公噸，保證國內到8月底前飼料玉米供應無虞；為免國際情勢不穩影響海空運，擴大租賃國內港口穀物倉儲空間，使總倉容提升到35.5萬公噸，增加可掌握調節供需的庫存量；協調台糖公司新建6萬公噸飼料玉米圓倉，並彈性調撥符合使用條件的公糧倉庫。

陳吉仲提及，綠色環境給付獎勵轉作飼料玉米不限基期年農地，倍增種植面積由現行1.5萬公頃提高為3萬公頃，預期可使國產飼料玉米年供量由8.8萬公噸增加為17.6萬公噸；他說，將確保飼料玉米的量價維持在合理水準，保障農民及消費者的權益。