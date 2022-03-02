第25輪公費疫苗預約今天上午起跑，本輪提供151.7萬劑接種量能，目前共7.1萬人完成預約，預約率僅4.73％。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，4種廠牌皆有充足的餘額，預約時間至明（3日）中午截止，請符合資格的民眾盡速到1922預約平台預約。

本輪提供第3劑預約接種，包括莫德納121.6萬劑、BNT20.7萬劑、高端7.6萬劑、AZ1.6萬劑。指揮中心統計，截至今天下午1點，共有7.1萬人完成預約，整體預約率約4.73％；其中以BNT預約率最高，約11.84％。

指揮中心指揮官陳時中表示，昨（1日）新冠疫苗接種共15萬4941人次。目前國內新冠疫苗涵蓋率第1劑82.86％、第2劑76.89％、第3劑接種率42.11％。他強調，打疫苗確實可以降低重症比例，也會降低死亡比率，尤其對於高齡者更是明顯，為了自己要盡快去打疫苗。

至於國內是否考慮開放接種第4劑，陳時中表示，要打第4劑的疫苗量沒問題，但問題是要不要打，還是要繼續來討論；目前看來打第3劑的保護力就已經到頂了，打第4劑最多只是恢復到第3劑的情況，因此還需要更多討論。