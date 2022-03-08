台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書爆料，稱市立聯合醫院開設的高端門診一整個下午僅有2人前去接種，擔心目前還剩的200多萬劑高端疫苗恐會有過期危機。衛福部長、指揮中心指揮官陳時中今（8）日接受質詢時則表示，評估高端疫苗可以全數使用完。

陳佩琪日前在臉書表示，因為曾有民眾抱怨打不到高端的消息，聯醫近日接受上級指令卯起來打高端，甚至還為此加開高端第1、2劑門診，結果等了一整個下午僅有2人前往接種，「10劑型高端只打了2劑，剩下8劑就浪費掉了」，擔心若報廢的話損失恐達30億元左右。

事後陳時中表示，目前一天會打掉約3000至5000劑高端疫苗，評估可以在6月底打完，現階段也沒有大量過期的危機，無須擔心大量銷毀的狀況發生。

今日陳時中接受國民黨立委李德維質詢時，再度表示高端不太有報廢的問題，指出上半年的這批疫苗評估可以使用完，且等WHO通過後蛋白疫苗有很大的市場；至於還有200多萬劑AZ疫苗將在5月下旬全數過期，陳時中則坦言應該沒辦法打完。