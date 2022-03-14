衛福部長陳時中頻遭點名出征2022台北、桃園市長選戰，今天更被媒體指出早已處於備戰狀態。陳時中今天對此回應，強調自己沒有處在備戰狀態，現階段仍是以防疫優先。

有媒體指出，綠營為征戰年底地方首長選舉，積極籌組政務官戰隊，而陳時中更被點名是參選台北、桃園的一枚活棋，甚至早已處在備戰狀態。陳時中對此表示，自己沒有處在備戰狀態，為避免外界誤會，他還強調，「我是指參選沒有在備戰，但防疫還是一直都在。」