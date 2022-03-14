出征北巿、桃園市長選戰？ 陳時中認：有為這事備戰 15:092022/03/14 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 出征北巿、桃園市長選戰？ 陳時中認：有為這事備戰(圖／指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中頻遭點名出征2022台北、桃園市長選戰，今天更被媒體指出早已處於備戰狀態。陳時中今天對此回應，強調自己沒有處在備戰狀態，現階段仍是以防疫優先。 有媒體指出，綠營為征戰年底地方首長選舉，積極籌組政務官戰隊，而陳時中更被點名是參選台北、桃園的一枚活棋，甚至早已處在備戰狀態。陳時中對此表示，自己沒有處在備戰狀態，為避免外界誤會，他還強調，「我是指參選沒有在備戰，但防疫還是一直都在。」 影／綠將派這3人選市長？ 蘇貞昌：我都樂觀其成 老美一升我就升？ 專家認五五波 #陳時中 #備戰 #桃園市長 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭危機 《台灣關係法》起草人曝對台最大啟示：別相信美國這個謊言 08:182022/03/14 政治 民調遭陳時中超車 蔣萬安：了解民眾想什麼最重要 14:572022/03/14 政治 應對軍事威脅 海陸空24小時戰備偵巡 04:102022/03/14 政治要聞 蔣萬安為何對蘇貞昌態度強硬 他解析背後關鍵：為解決3個隱憂 11:332022/03/14 政治 「和平時代過去了」 羅智強喊話蔡英文七個字 13:102022/03/14 政治 國外益智節目驚見「台灣人倒垃圾」考題 參賽者秒傻眼癟嘴 08:142022/03/14 政治 國圖第40個「台灣漢學資源中心」設在威廉王子、凱特王妃的母校 10:292022/03/14 生活 510萬人還沒打第三劑 專家曝群體免疫「危險時間點」 09:332022/03/14 生活 鹽水家族傳播鏈延燒 衛生局拚清明連假前控制疫情 12:392022/03/14 生活 《金融》俄烏對台影響 央行：通膨壓力勝金融曝險衝擊 11:582022/03/14 財經 兩岸軍費差20倍 我應投資精準、低成本武器 04:102022/03/14 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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