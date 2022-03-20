中美領導人3月18日進行視訊對話，就俄烏情勢交換意見，也談及台灣議題。其中拜登對習近平重申「美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突」等「四不一無」承諾，最受到台灣關注。

拜登的承諾最先是由大陸央視播出，反倒是白宮新聞公報在對台問題的用字遣詞上又耍小心思，迴避「一個中國」政策的表述，而是重申美國對台政策沒有改變，強調美國繼續反對任何單方面改變現狀。

可見大陸對於台灣問題還是不夠自信，仍然需要美國保證「不支持台獨」，因而讓人有美中「共管台灣」的想法。其實，從台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會15日所發布的最新民調可知，支持民進黨「抗中保台」政策的比率已經降到16.1%，反而支持兩岸「和平往來」的有高達77.3%，兩者比例懸殊，可見民進黨「抗中」不得民心。

「共管台灣」的政策是2000年初大陸為了抓住「戰略機遇期」發展經濟，才選擇與美國半妥協的政策，現在大陸聲稱「東升西降」，在俄烏戰爭發生之後，形勢已經變成「西方不亮東方亮」，美國既然有求於中國不要支援俄羅斯，大陸應該更有自信面對台灣問題。

如果再以民調有 36.7%民眾認為美國是真心想支持台灣，而有 46.9%民眾認為美國並非真心的比率來看，台灣人其實不是真正相信美國會幫助台灣，對照於77.3%希望兩岸和平往來，台灣人民應該還是相信大陸是可以維持兩岸和平。

所以，大陸應該更有自信的面對台灣人民的想望，不必仰賴美國的保護，只有自信的中國，才不會讓民進黨相信用一支掃把就可以跟大陸拚。大陸越不自信，民進黨人樂把大陸看成「紙老虎」。台灣網路傳出一張圖卡影射蔡英文、賴清德、蘇貞昌遇到戰爭就會「落跑」，不管真相如何，這起碼是反映部分台灣人認為民進黨才是「紙老虎」，大陸應該正向看待。

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