受新冠肺炎疫情影響，不少國人出境已整整2年未入境台灣，被依法遷出戶籍，除了沒健保，更喪失年底九合一選舉投票權。對此，國民黨副主席連勝文表示，慘遭除籍的「台灣人的悲哀」，這其中又以陸港澳東南亞台商、專業人士及其眷屬為大宗，他痛批民進黨，這群人可能絕大多數都是不支持當權者的選民，所以趁這個機會把他們除權，讓他們年底無法投票，綠營真是自私又可惡。

連勝文18日在臉書發文表示，根據報載，至少有20萬台灣的民眾因疫情的阻礙，在過去兩年當中無法返台而被除籍，不僅沒有健保也喪失投票權，而這其中又以陸港澳東南亞台商、專業人士及其眷屬為大宗！

連勝文認為，這些旅外的台灣民眾，並不是不想回台灣，而是因為亞洲各地的防疫隔離政策極為嚴格，以台灣及大陸或香港為例，一個台商往返大陸或香港，光隔離可能就要28至35天，如果算上自主管理，可能要42天甚至50天，行動受到限制！對於需要出國工作養家的台灣民眾而言，這根本無法配合，只能放棄回台灣的機會，而無奈的被故鄉除籍。

對於這種情況發生，連勝文指出，當權者不願意針對這些權益受影響的台灣民眾調整相關規定，主要還是以政治利益為出發點，充滿了自私的考量，因為這些海外台商、專業人士及其眷屬，可能絕大多數都是不支持當權者的選民，所以趁這個機會把他們除權，讓他們年底無法投票，這最符合當權者的需求，真是極度的自私又可惡！

連勝文感嘆，真沒想到因為一個疫情，許多沒有辦法回家的台灣人，又要再次經歷滯留海外、慘遭除籍的「台灣人的悲哀」，民進黨到底是愛自己，還是愛台灣人？他想從這點應該可以讓大家看得更清楚吧！