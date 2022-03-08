Omicron的亞變種BA.2，又稱Omicron's sister，不少人擔心BA.2有沒有可能比原來的Omicron更容易引起「重症」？首先針對BA.2目前在各國的感染情勢來看，在英國和丹麥的研究中，BA.2傳染力比最初的Omicron變體BA.1高出30%。另外，根據世界衛生組織（WHO）的數據，BA.2現在於全球Covid-19病例中，約占五分之一。儘管目前全球Covid-19病例正在下降，但由BA.2引起的病例，其相對比例一直增加，並在至少43國家中，超過了最初的Omicron病毒株，引發了民眾對另一波毀滅性大流行的擔憂。

●各國調查發現 BA.2引發重症住院比例不高

不過，美國波士頓專門研究病毒學和疫苗的Dr.Dan Barouch表示，「目前為止，對於BA.2還不需要到全球警戒的狀態，但我確實認為需要多加關注BA.2，因為它確實比BA.1具有增長的優勢。」雖然BA.2和Omicron一樣也具有免疫逃脫力，不過由於第三劑（追加劑）疫苗施打後，再次提升了保護力，並且也有相關藥物仍有望對抗BA.2。

根據《CNN》報導，南非的BA.2增長迅速，在2月份的某一週內，Covid-19感染的比例從27%上升到86%。研究人員調查與95,000多個病例，其中因感染而住院的人當中，推估約有3.6%的人為BA.2感染，而有3.4% 的人因感染BA.1而住院，發現BA.1和BA.2之間的住院風險並無太大差異。

●BA.2引發再次感染可能性高嗎？研究：不常見

另外一項來自丹麥的疾病控制與預防中心的研究發現，研究Delta和BA.1等變異株感染者康復後，再次感染BA.2的風險，並從現有的14萬多個病毒基因序列組合當中，找出發生再次感染的案例進行研究，結果發現，感染Omicron或Delta的人，被BA.2亞變種再次感染的狀況並不常見，他們總共發現263例再次感染新冠肺炎的患者中，其中190例是由BA.2引起的。

而有140例是被Delta感染後，再次被 BA.2 感染；有47例患者先感染被BA.1感染後，再感染BA.2 亞變體；且大多數是沒有接種疫苗的年輕人。再度感染時的症狀都是輕微的，其中有28個病例是無症狀或輕症，另有5人出現了類似流行性感冒的中度症狀，而這些再感染者中，並沒有因此住院或死亡的狀況。

研究表明，從BA.1康復的人可能會再次感染BA.2，但這種情況非常罕見，且症狀並不嚴重，這也代表雖然再次感染BA.2仍有風險，但現在第三劑疫苗覆蓋率越來越提升，或是感染過Omicron病毒的人體內也產生了抗體，因此對於整個群體而言，BA.2目前來看只是一個很小的風險。