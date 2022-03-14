「赤手清」是什麼魚？急診醫師陳志金日前詢問住院醫師一名罹患「左手壞死性筋膜炎」患者的病情，陳志金先問病患是否有接觸海鮮，住院醫師回說病患處理魚時手有被刮到，陳緊接著問是海水魚還是淡水魚？讓住院醫師聽了滿頭問號，陳志金隨即拿出問診單質問上面不是有寫「赤手清」的魚，最後才搞清楚患者是自述曾「赤手清魚」。

原來是醫師陳志金是把「赤手清洗魚」看成有一種魚叫「赤手清」。(翻攝自 Icu醫生陳志金臉書)

陳志金日前在臉書發文，分享他與住院醫師對話時鬧的笑話，住院醫師告訴他，病患是左手壞死性筋膜炎，於是陳反問「有接觸到海鮮嗎？」住院醫師回答，他在處理魚的時候，好像有被刮到，陳又接著問「是海水魚還是淡水魚？」意外的問題讓住院醫師一愣，陳繼續追問問診單上面不是有寫嗎？『赤手清』是什麼魚？」

其實「赤手清」不是魚，而是患者主訴「有赤手清洗魚，不確定有無被刺到。」陳志金回憶，當時一陣冷風飄過、烏鴉飛過，最後大家笑成一團。至於為何會問是海水魚還是淡水魚也是有原因的，如果是處理海水魚造成的傷口，要考慮是海洋弧菌感染造成的「壞死性筋膜炎」，病程惡化快速，沒有盡早治療恐要截肢，甚至有死亡風險。而為什麼誤會？陳表示是因為畫面一閃而過，以為看到魚的名字才鬧出笑話，「這名字感覺就很厲害，說不定下一次真的有這種魚！」

對此，網友紛紛留言：「我只知道有種蝦叫赤尾青」、「赤手清感覺是種少見但好吃的魚」、「中文：洗魚時刺到手，台語：赤手清洗魚.....醫生真的是很全才的職業」、「新品種XD」、「赤手清=沒戴手套清洗啦」。