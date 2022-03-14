廣東省深圳市因新冠肺炎疫情宣布封閉式管理，當地台廠配合政策自3月14日起停工，不過，過去兩年新冠肺炎疫情延燒，各廠對封城均有因應措施，加上目前為淡季，各廠多認為，短期封城停工對公司營運並無重大影響，今天盤中股價亦多未受到疫情影響表現平穩。

近期大陸新冠肺炎本土疫情蠢蠢欲動，深圳當地亦出現Omicron變種病毒疫情，為阻絕疫情擴散，深圳市宣布全市自3月14日起所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理，並展開3輪核酸檢測；除必要的防疫任務人員及保障民生人員，所有企業和政府機關、事業單位一律居家辦公；上述相關措施自3月14日至20日期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

目前已發布重訊公告深圳廠區因封閉式管理停工的台廠有連接器廠鎰勝(6115)及良維(6290)、電源廠全漢(3015)及環科(2413)、PCB廠臻鼎-KY(4958)及台虹(8039)、新至陞(3679)、匯鑽科(8431)及被動元件廠鈞寶(6155)等，不過這些廠商多表示，停工對公司營運並無重大影響。

至於尖點(8021)則公告上海尖點精密工具有限公司因配合當地政府新冠肺炎防疫工作，實施48小時核酸檢測的閉環管理，預計至3月15日8點止，尖點表示，公司將與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，持續密切注意疫情發展，目前尚未發現同仁感染，亦無群聚染疫症狀，預估此次停工對公司財務業務無重大影響。