大陸傳媒引述一份內部傳達和向供應商發出的通知，特斯拉的上海工廠將於16日起暫停生產兩日，但通知沒有說明停工的原因。

據消息人士稱，該通知適用於特斯拉的總裝生產線，目前尚未清楚這兩日的停工是否適用於其他工廠的運營。

特斯拉上海工廠為中國市場生產汽車，亦向德國和日本等市場出口。據中國乘用車協會的數據，該公司2月份交付了5.65萬輛汽車，其中出口3.33萬輛。

該通知沒有具體說明這些措施是否會導致產量損失，亦未說明特斯拉重啟運營時能否彌補任何損失的產量。