東莞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室今(14日)發布公告，暫停所有非必要流動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵暫時停運。全市社區、村（社區）一律實行圍合管理，保留必要出入口並設查驗點。查驗點實行24小時值班值守，一律設置「場所碼」。

公告指出，東莞全市人員非必要不離莞，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離莞。入莞人員行程卡如帶有「＊」號，必須持有24小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。

東莞嚴格公共場所進出管理。全市所有公共場所人員進出嚴格執行測溫、掃碼、戴口罩等防控措施，一律須憑48小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄方可出入。所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入社區、村（社區），獨棟樓房不得進入樓棟，實行無接觸配送，在指定區域進行轉存取。

東莞嚴格管控生產經營。各級各部門要切實扛起屬地屬事責任，各生產經營單位要認真履行主體責任。工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，出入口嚴格執行測溫、掃碼、戴口罩等防控措施，外來人員必須持有24小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。

東莞規定工廠員工按照三點一線（工作、就餐、住宿）活動，固定工位、餐位、床位、活動軌跡，企業要將廠外居住員工名單推送屬地「三人小組」，納入社區管理。商業樓宇內單位原則上居家辦公，不具備居家辦公條件的，保留該單位50％以下員工在崗。建築工地一律暫停施工（具體按住建部門要求執行）。