繼西安疫情下出現的「暖心互助共享文件」，昨（13日）一個名為《SJTUer在線精神互助指南·封校特別版》的文件在上海交通大學學生的微信朋友圈廣傳。配合疫情防控措施不便外出的大學學生們，開始進一步探討精神層面的建設與互助，線上分享故事、抒發情緒。

該精神互助指南分為許願專區、書影音安利區、宿舍生活區、線上學習互助、封校雜談、封校隨拍、思源湖畔七大區。而在每個大板塊中，又按照文件共創者的探討需求，分出如電影、書籍、學習監督小組、真心話牆、英語角等三十餘個細分領域。

上海交通大學學生何玉婷說，剛看到精神互助文件時並未第一時間打開，但隨著朋友圈轉發的同學越來越多，打開看了看，感覺溫暖和驚喜，尤其是書影音板塊的推薦，讓她頻繁地截圖、收藏。

何玉婷說，雖然大家活動的範圍不大，但是在線上所有交大人又是在一起的，也許一些原本沒有機會認識的同學，會透過這份文件上給自己推薦一部改變你狀態的東西，「比起交流，文檔對我來說更多的是一種陪伴的力量」。