台鐵(本報資料照片)

交通部上周五（2月25日）將台鐵公司條例送進行政院，引發台鐵工會不滿，工會今（1）日發新聞稿表示，交通部未與工會協商草案，就逕自提交公司化條例予行政院，「此舉已完全背離民國92年行政院之承諾。」工會並說，最後也必須先向國人說聲抱歉，未來抗爭造成不便，「是交通部步步進逼我們，已毫無退路之情形下，所做之反撲。」

台鐵工會表示，自110年4月2日太魯閣事故以降，國人對於台鐵「安全、安定」之轉型皆抱以期待，但交通部長王國材接任以來，自始自終將台鐵公司化視為唯一要務，也就是台鐵局要轉型，唯有公司化。

工會說，事故的發生確實代表著台鐵局的安全機制出了問題，所以要改變的是制度，並不代表管理局的組織架構出了問題，如果公司化可以安全零事故，所有公、民營公司是否事故率趨近於零？檢討該事故，台鐵雖然難辭其咎，但直接原因是包商工程車入侵軌道，事發至今，政府對於國內各營造廠商是否有落實管理監督之責？營建署的檢討在哪？工程會對於採購之制度是否有作檢討？低價搶標、借牌投標如何防堵？

工會表示，公司化議題早於民國92年已著手推動，工會亦曾大規模抗爭，最終獲得行政院函文承諾公司化先決條件包括四點：歷史債務政府全部承接；政策虧損政府全額補貼；建設、維修、車輛等政府負擔；公司化條例與工會協商同意。

工會表示，他們主張土地資產全部保留，用作自主開發，而政府應自籌財源，設立償債基金，來償還債務。但交通部在草案中，僅針對台鐵一千多億短期債務，比照92年承諾，由政府負擔，惟實際卻是剝奪台鐵土地，用以讓短期債務歸零；其餘近三千多億債務處置更是含糊其詞。而政策虧損也未明文「全額」補貼，計算公式更無從得知，根本黑箱作業。公司根本無法獲利，員工現有身份權益、薪資調整、福利及未來退休保障的基礎全無，這樣要如何達成共識？

工會表示，對於工會所提訴求，王國材皆避重就輕，2月25日於未與該會協商草案，就逕自提交公司化條例予行政院，於3月1日審查，送立法院審議通過，此舉已完全背離92年行政院之承諾。

工會指出，交通部指示台鐵局於110年所辦理68場次員工溝通說明會，整個過程僅存在教科書式的宣達，毫無任何建設性言論；且交通部與該會的溝通協商，從未有任何交集與共識。

工會呼籲會員，面對毫無誠意、誠信的交通部，唯有展現團結力量，「我們必須借鏡烏克蘭，面對在強大的敵人，唯有奮力抵抗，我們才能制止敵人的予取予求，倘若沒有站出來抵抗，只有遭受輾壓的下場。」