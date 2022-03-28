太魯閣傷者今日舉行記者會。（季志翔攝）

台鐵太魯閣號事故即將滿周年，由太魯閣傷者成立的團體「被遺忘的太魯閣傷者」，今（28）日上午在滂沱大雨中於立法院外抗議交通部長王國材一直未與他們見面，上周三還放他們鴿子；王國材隨後現身說明是同仁沒約好造成誤會，並承諾明日下午3點與傷者會面協商。

去年4月2日台鐵太魯閣號造成49死、數百名受傷，「被遺忘的太魯閣傷者」表示，這是一場無法擺脫的惡夢，總統蔡英文承諾一定會讓傷者或罹難者家屬得到政府最大協助，沒想到接下來卻面對交通部官僚傲慢，好不容易敲定本月23日與王國材見面卻被放鴿子。因此他們決定召開記者會表達三訴求：第一，請王國材履行承諾，與傷者和家屬面對面溝通；第二，儘速成立台鐵安全改革的外部監督團體，並仿效日本制度，成員應納入亡者家屬與傷者代表，共同監督安全改革，讓悲劇不再發生；第三，台鐵高層應負起責任，妥善處理傷者事宜，還給受難者基本的公平正義。

一位傷者的先生痛批王國材不公不義，前2天說要開記者會，交通部才趕快透過台鐵聯繫他們；他太太動完手術時，蔡總統有來看他們，還對他說「你要好好照顧你太太」，他也做到了，現在請蔡總統照顧太魯閣傷者。

台鐵太魯閣號事件傷者與家屬28日到立法院抗議交通部沒有妥善處理後續事宜，交通部長王國材（左）在備詢前特別出面與他們溝通，並且簽下承諾預計29日下午三點與所有傷者、受難者家屬親自見面協商。（季志翔攝）

太魯閣號7車傷者張小姐和老公、5歲兒子回台東，卻不幸遇到事故，他們徒手開車窗爬出去，她的手縫了100多針，差點因為失血過多而失去一隻手。她質問為何普悠瑪事故之後還有太魯閣事故？台鐵的安全、文化、制度全都出了問題。

到場的立委洪孟楷表示，總統府、行政院、交通部都說很重視太魯閣事故處理，他會正式提案盡速成立台鐵外部監督機制；立委陳椒華也表示今天會在立法院交委會臨時提案，成立台鐵外部監督機制。

稍後王國材現身，太魯閣傷者希望王國材對3項訴求簽署承諾，王國材表示第一點面對面溝通、第三點妥善處理傷者事宜都沒問題，第二點「台鐵外部監督機制」要再跟亡者家屬團體一併談妥。

稍後在立法院交委會中，王國材面對洪孟楷和陳椒華質詢，表示確實他沒有親自與太魯閣號事故家屬聯繫，但一直有請交通部主秘處理，上周三23日可能因為中間溝通的問題，太魯閣傷者說有3天讓他選，但他行程根本沒有寫這件事情。太魯閣號造成49死、309傷，傷者中有41位重傷、75位中度受傷，傷者有提出不同需求，明天會一一回應。