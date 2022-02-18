台北市內湖區的南湖國小17日傳出有家長（案19930）確診，晚間又傳出北投區私立國中學生有學生家長確診；衛生局昨晚表示，南胡國小學生確診的家長有另一名孩子，就讀北投區某私立國中，因此兩校有家長確診為同一家庭，而內湖好市多也傳出接獲通知有確診者足跡停業1天。

對此，北市專委歐佳齡證實，內湖好市多為案19930的足跡，目前場所已安排清消，相關足跡仍在疫調中，待疫調完畢公布。