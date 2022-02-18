內湖好市多停業1天有確診足跡 衛生局證實了 09:022022/02/18 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖好市多傳出今停業1天，因接獲有確診者足跡。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖區的南湖國小17日傳出有家長（案19930）確診，晚間又傳出北投區私立國中學生有學生家長確診；衛生局昨晚表示，南胡國小學生確診的家長有另一名孩子，就讀北投區某私立國中，因此兩校有家長確診為同一家庭，而內湖好市多也傳出接獲通知有確診者足跡停業1天。 對此，北市專委歐佳齡證實，內湖好市多為案19930的足跡，目前場所已安排清消，相關足跡仍在疫調中，待疫調完畢公布。 確診足跡未影響台東旅宿業 228連假住房率達8成 80多人「吃飯唱歌團」再增2確診 匡203人居隔、急發1652封簡訊 #確診 #內湖好市多 #1993 #停業 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北投某國中家長確診161學生將採檢 北市：與南湖國小同家庭 23:232022/02/17 生活 確診者逛東區 明曜百貨今停業 京站威秀、慶城街商場急清消 11:082022/02/17 生活 SJ圭賢疑確診取消所有行程 TXT然竣「陰轉陽」染疫 19:592022/02/17 娛樂 大陸科技業重鎮 蘇州疫情擴散 恐衝擊供應鏈 04:102022/02/17 財經要聞 北投婦聚餐再傳染給2同事 黃珊珊證實：活動足跡多 12:272022/02/17 生活 香港疫情大爆發 單日確診6116例創新高 新增24死 17:352022/02/17 兩岸 台南連2天4起「烏龍確診」 居隔者不用隔離反嘆：不想上班 20:132022/02/17 生活 台南3個案PCR排除確診 居隔男趴趴走開罰20萬 16:532022/02/17 生活 本土＋14 雙北包辦10例確診 逾半數K歌染疫 13:482022/02/17 生活 航警女兒確診足跡有5處！任職北投大地酒店 這3天遊客須採檢 16:032022/02/17 生活 桃機航警4歲孫女確診 幼兒園448人一採結果出爐 09:092022/02/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。