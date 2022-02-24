台北市近年力推科技執法，3月起再添台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號前等3處，全天候抓違規停車、併排停車，最重可罰2400元，年初宣導期後共計揪出高達5442件違停案，相較僅靠員警開單，單月取締成效多出4倍以上，其中又以南港車站的12倍最多，效果驚人。

台北轉運站、南港車站位居主要幹道，為民眾轉乘大眾運輸工具的交通樞紐，據統計，去年整年違停案分別高達2671件、1317件；內湖路1段739號前則因鄰近內湖科技園區、捷運站及美食街，去年整年就有1萬279件車輛違停，嚴重影響用路安全，警方才加設科技執法設備。

交大執法組分隊長田愛指出，上述3處自年初試辦科技執法設備測試與宣導，整個1月共計揪出5442件違停案，分別為台北轉運站2313件、南港車站1445件及內湖路1段1684件。相較去年12月，台北轉運站僅252件、南港車站120件及內湖路1段845件，總件數差距達4倍以上。

田愛解釋，由於過去是靠員警手動開單取締，無法像科技執法設備一般，能全天候、全時段進行偵測取締，在取締件數上會有落差，但可看出執法效率明顯增加，雖然目前違規案僅是「測試件數」不會開罰，仍呼籲民眾遵守交通規則避免違規停車，維護用路安全。

依「道路交通管理處罰條例」規定，違規停車可處600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車可處2400元罰鍰，汽、機車開罰額度相同，若嚴重影響交通安全，將逕行拖吊。小型汽車半日需繳拖吊費900元、保管費100元，機車半日則繳交拖吊費200元、保管費25元。

目前台北市已啟用市府轉運站、台北車站、吳興街220巷台北醫院前、中山北路2段馬偕醫院前4處科技執法設備，專抓違停，該4處今年1月總取締件數685件，與執法首月總件數1838件比較，違規減少1153件、達62％，違規數大幅降低。