大型壽險公司2月獲利應該「過關」。儘管俄烏真的開打，超出預期，但新台幣兌美元2月貶回28元，估計壽險匯兌利益可能逼近200億元，壽險業者表示，即便俄羅斯債券可能因被制裁無法付息，但2月帳上匯兌利益遠大於此利息金額。加上2月上旬股市還有一波上揚，因此壽險2月獲利應不必擔心。

壽險業者分析，俄債被降評其實沒那麼大影響，影響較大的是各國陸續加入制裁俄羅斯行列，如美國、英國、瑞士等，俄羅斯的美元資產可能全數被凍結，就會面臨債券無法還款付息，這時法人投資部分就可能需要評估是否認列損失，但即便認列利息減損，之後若俄國恢復付息時，還是有機會再沖回。

壽險2月獲利除了繼續靠處份股票及債券資本利得外，新台幣貶值應有極大的助攻效益，1月新台幣貶0.5％，不計提列外匯準備金及避險工具的成本，則匯兌利益就逾150億元，2月新台幣再貶0.69％，一口氣貶回28元，估計2月亦要不少匯兌利益，若提列外匯準備金後還有剩餘，即可貢獻獲利。

壽險業投資俄羅斯公債1382億元，被外界認為可能是俄烏戰爭最大受災戶，壽險業者表示，由於俄羅斯公債利率不低，且俄烏緊張前，這些債券都還是投資等級債券，一國公債年息4％左右，對壽險資金來說，算是極不錯的投資標的，怎知俄烏2月會真的開戰，且演變成各國要制裁俄羅斯等問題，但業者表示，只要俄羅斯政府仍在，這些債券就不會全數損失。

且由於壽險業投資的債券9成以上存續期間還超過10年，初期只需評估評債息的損失，就算一年債息全部認損，預估整體壽險業一個月約認損4~5億元，即按月認損影響並不大。