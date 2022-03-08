中央銀行總裁楊金龍10日將赴立法院財政委員會進行業務報告暨審查2022年度營業預算，根據出爐的書面報告中重申，升息三要件為國內物價漲幅持續居高、國內受疫情影響產業穩步復甦、主要經濟體升息動向，但強調俄烏戰爭黑天鵝，將引發國內通膨壓力加劇，市場解讀，等於是確立跟進美國聯準會（Fed）升息的腳步。

楊金龍在書面報告中表示，台灣與俄羅斯貿易連結程度低，且對俄烏曝險部位不大，經濟受影響相對溫和，金融衝擊也應屬可控，但帶來的通膨壓力較大。主要因國內原油、黃豆、玉米及小麥等原物料大多仰賴進口，俄羅斯遭國際制裁的影響範圍廣泛，相關措施造成原油及穀物等大宗商品供應受阻，價格大幅上漲，將推升國內能源及食物類價格，加劇國內通膨壓力。

因俄烏戰爭對台灣在經濟上的直接衝擊有限，且金融維持穩定，楊金龍認為，在貨幣政策上仍可保有靈活運用的空間，央行將繼續密切關注俄烏衝突對經濟活動的影響，審慎評估並適時採行妥適的貨幣政策因應，以達成維持物價穩定等法定職責。

書面報告並指出，部份經濟體去年3月之後，考量通膨率急升，且大多升逾通膨目標，加上貨幣貶值、政府債務擴大、經常帳逆差持續，或資金呈現淨流出等因素，陸續展開升息，例如巴西、智利、墨西哥、加拿大、紐西蘭、南韓及英國等，新加坡也引導星幣升值，以達到緊縮效果。

尤其俄羅斯因應通膨率持續升高，除已多次升息，近來更因為主要經濟體針對發動俄烏戰爭，對其進行經濟金融制裁，造成盧布驟貶，為防止資金外逃，大幅調升政策利率10.5個百分點至20％。

楊金龍強調，Fed主席鮑爾3月2日及3日赴國會聽證會答詢時說，俄羅斯入侵烏克蘭戰事仍進行中，相關國際制裁及後續變化，為美國經濟帶來高度不確定性。但他也表示支持3月利率會議升息0.25個百分點（1碼），且若未來通膨持續居高，不排除未來一次或多次會議採取更積極措施，可能升息超過1碼。但在俄烏衝突爆發後，及經濟數據表現不佳，目前市場預期3月僅升息1碼的機率逾90％。

市場解讀，不論是Fed或其他主要經濟體升息，主要均來自通膨壓力飆高，就楊金龍對俄烏戰爭影響的看法，認定將使得輸入性通膨壓力加劇，也就是升息三要件中，首重的國內物價漲幅持續居高，加上產業受疫情衝擊明顯穩步復甦，及主要經濟體紛紛升息，暗示「升息升定了」，但因俄烏戰爭黑天鵝，Fed激進升息態度也趨緩和，因此，央行可能升息的時間，應是6月以後的事。