雞蛋缺貨議題，一路從農曆春節前延燒到過年後，部分北部民眾至今還是買不太到雞蛋，甚至出現有些大賣場、超市雞蛋貨架空蕩蕩，民眾排隊搶購雞蛋的景象，這股「蛋荒」更是在年節前造成討論熱度，不少網友都在網路上發問「哪裡買得到雞蛋」。

除夕前「買不到雞蛋」創下網路高聲量！蛋荒議題持續延燒

農曆年前雞蛋需求量大增，以台灣來說一天平均大約需要2200萬顆雞蛋，不過，卻出現雞蛋數量供應不足，出現「雞蛋荒」的狀況，一天大約有300萬到400萬顆的缺口，不僅許多民眾抱怨買不到雞蛋，許多雞蛋商店業者也說批貨量有限，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/01/20~2022/02/06）統計調查，除夕前一、兩天開始，「雞蛋荒」議題討論熱度迅速飆高，1月29日、30日兩天都維持在7千多筆討論，顯見年節前買不到雞蛋的熱議程度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

買不到雞蛋？ 陳吉仲承諾「除夕前雞蛋供貨無虞」引發網路熱議

除夕前，連續兩天「缺蛋」高討論度，除了有不少網友抱怨「買不到雞蛋」之外，不少網友也積極討論這股雞蛋缺貨原因；另外，面對外界的疑慮，農委會主委陳吉仲也公開承諾「除夕前雞蛋供貨無虞」更是引發熱議，甚至傳出不排除會進口雞蛋，以便於緩解雞蛋缺貨的問題；然而買不到雞蛋，接下來恐怕還會有後續效應衝擊，不少網友關心雞蛋價格會不會上揚等等。原本是日常生活中，再平常不過的雞蛋，沒想到在疫情衝擊、大環境影響之下，引發這波「雞蛋荒」，未來是否會有其他效應問題出現，能否儘速解決缺蛋問題，恐怕還需要一段時間觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年1月20日至2022年2月6日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞蛋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。