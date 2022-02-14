跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)傳出將在2月17日召開會議討論台灣、中國大陸及厄瓜多的新入會申請案。民眾黨北市議員擬參選人黃瀞瑩今指出，希望工作進度有期程，預先準備後才去面對挑戰，或許大家看到的比較不會像大內宣的感覺。

黃瀞瑩及國民黨台北市議員張斯綱今接受廣播專訪時，面對傳出CPTPP將17日討論台灣入會，張斯綱指出，開始討論畢竟是好事，參加國際經貿組織，過程非常漫長，討論完後要成立工作小組，跟合約國探討關稅、農產品怎麼進入市場等，不是開始討論，下個月就進去，政府常會塑造這種形象，全世界都支持台灣，核食吃起來、萊豬吃起來就可以進入國際經貿組織，沒那麼簡單，黃瀞瑩則酸是「大內宣」。

張斯綱說，之前日本台灣交流協會泉裕泰2個月前潑冷水，指核食跟CPTPP不是相等關係，進入國際經貿組織，要有耐心，一項一項談，而且要有心理準備，我們產品、甚至農產品會受競爭，因為關稅會降到很低，市場是否承受競爭壓力，恐怕也是農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花要說明的，不要只要報喜不要憂。

黃瀞瑩則說，樂見其成，台灣在國際上有這麼重大外交進步，抱持鼓勵狀態，就像副總統賴清德出訪，跟重要好朋友聊聊天，都值得鼓勵，但還是希望實質上工作進度有期程，可以看到進度、有一些進展；可想而知，面對到國際壓力跟其他國家更多，都是可以預先準備，才去面對挑戰，或許大家看到的比較不會像大內宣的感覺，在報紙上看到很多很好的消息，有些「憂」的部分還是要考慮。