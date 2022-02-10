萬和宮植斗法會，法師偕同董事長蕭清杰、前總幹事張俊鎮點斗燈。（萬和宮提供）

萬和宮供應只能外帶的平安福圓及夀麵，仍然大受信眾歡迎。（萬和宮提供）

萬和宮誦經團志工，先行分裝植斗法會的湯圓。（萬和宮提宮）

台中市萬和宮今天舉辦壬寅虎年植斗祈安法會，絡繹不絕的信眾向天上聖母虔誠感恩、祈福，莊嚴肅穆。董事長蕭清杰說，儘管因應新冠肺炎疫情，採取防疫措施，取消平安粥，僅供應只能外帶的平安福圓（湯圓）及夀麵，大受信眾的歡迎。

廟方人員指出，壬寅虎年植斗法會，在鳴鐘36響，擂鼓72通聲中，蕭董事長率領董監事行上香禮，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進。」

彰化朝天堂普銓法師接著開懺，並偕同蕭董事長及董事、前總幹事張俊鎮到斗燈、太歲殿、光明燈、文昌燈殿灑淨及點燈；誦經團持續誦經祈福，清心悅耳誦經聲洋溢，相當莊嚴肅穆。

川流不息的善男信女到萬和宮，祈求媽祖保佑閤家平安，香火繚繞；正殿的供桌，擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，增添植斗法會的熱鬧氣氛。

執事人員說，往年，萬和宮的謝斗及植斗法會，均供應素食平安粥，讓信眾分享。但從前年2月9日的庚子鼠年植斗法會，顧慮到新冠肺炎疫情延燒，採取防疫措施，取消平安粥，改為贈送每人一份平夀麵。

今天仍沒有平安粥，但往年植斗法會特有的「平安福圓」甜湯圓，依舊在萬和文化大樓一樓走廊供應。這次特別的是，依據中央疫情指揮中心規定，以密封盒碗方式，供民眾外帶返家，不能在現場享用。

萬和宮今天煮的「平安福圓」甜湯圓，由志工們先行分裝盒碗密封與平安夀麵一起贈送，大受歡迎，將近10點，大排長龍的信眾，開始依序領取，秩序井然；60斗湯圓及1000包夀麵，11點多就送完。「祝福大家平安!」「謝謝!」「萬和宮的湯圓和平安夀麵，都很好吃!」董監事們給信眾們獻上最大的祝福，也獲得熱烈回應，互動熱絡，場面溫馨。