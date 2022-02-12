隨著俄國與烏克蘭情勢日益緊張，美國一再警告若莫斯科入侵烏克蘭，將對俄國採取經濟制裁。對此，《路透社》11日引述知情人士說法，指白宮已對晶片產業提出警告，應將其供應鏈多元化，以防止俄羅斯透過阻止美方獲得關鍵原料，來報復華府因俄國入侵烏克蘭而祭出的出口限制。

根據市場研究機構Techcet於1日發布的研究報告，指出美國多間半導體製造商高度依賴俄國與烏克蘭生產的氖、鈀等多種原料，讓其很可能成為俄國的報復對象。

※90%的氖來自烏克蘭

報告評估，美國半導體等級的氖，超過90%來自烏克蘭；與此同時，美國35%的鈀來自俄國。這讓俄國恐抓住美國軟肋，在烏克蘭危機中大做文章，以回擊華府的制裁行動。

消息人士爆料，白宮國安會成員哈洛(Peter Harrell)與其幕僚，近日持續與晶片產業保持聯繫；一方面了解他們對烏克蘭與俄羅斯原料的依賴情形，另一方面也敦促產業盡快尋找替代供應源。

對此，美官員拒絕評論；不過，1名官員強調，如果俄國真的入侵烏克蘭，政府已有萬全準備。該官員表示，「其中一部分是與企業合作，以確保如果俄國真的企圖斷鏈，企業已做好準備。我們正掌握關鍵產品的其他供應源，並隨時與企業合作，協助其識別並多元化供應源」。

白宮已對晶片產業提出警告，應將其供應鏈多元化，以防止俄羅斯透過阻止美方獲得關鍵原料，來報復華府因俄國入侵烏克蘭而祭出的出口限制。(圖/路透社)

※重新評估斷鏈風險

《路透社》更披露SEMI全球公共政策副總裁派西堤（Joe Pasetti）寫給成員的信件；在信中，他要求針對重要晶片製造與供應面臨的風險重新進行評估。他在信中要求，「附件是俄國/烏克蘭生產的一系列半導體原料。請讓我知道貴公司是否擔心面臨供應鏈斷鏈」。

Techcet報告表示，氖是生產晶片時所使用雷射的關鍵元素，主要是俄國鋼鐵製造業的副產品，並在烏克蘭進行純化；鈀則是用在記憶體、感測器與其他應用產品上。

※美：侵略就對俄國全面出口管制

對於烏克蘭的緊張情勢，拜登揚言只要俄國入侵烏克蘭，就會對俄國實施全面出口管制。目前俄國在烏克蘭邊境集結兵力超過10萬人；不過，俄國始終否認要發動攻擊。

不過，1名晶片製造商的人士認為，「即使烏克蘭發生衝突，供應也不會中斷，只是價格會飆升。市場會收縮，包括氖等氣體會變得非常稀有。但這不會停止半導體生產的腳步」。

但業界人士也有人認為，烏克蘭動盪會造成稀有天然氣價格上漲，進而造成供應問題。氟是另一種烏克蘭大量供應的氣體，可能就會受到影響。英特爾發言人莫斯則表示，該公司的晶片製造商評估氖的供應不會受到影響。

※2014年氖飆升600%

但情勢仍不容樂觀，由於全球晶片供應緊張，Techcet估計，未來4年所有原料的需求將成長37%以上，這是依據英特爾、三星、台積電在俄亥俄州、亞利桑那與德州的需求所做出的評估。

事實上，早在2014年俄國併吞克里米亞之前，氖的價格就飆漲600%。畢竟，晶片產業非常依賴在烏克蘭的企業供應。