晶片製造設備供應商貝思半導體(BE Semiconductor)周五提出預測，公司第一季營收將成長。該荷蘭半導體公司預計，將從頂尖晶片製造商的擴大投資計畫中獲益。

貝思專精於設計和生產半導體的封測設備，該公司預計今年1~3月的營收將較去年同期增加約15%。

半導體集團正競相提高產能，以滿足全球對汽車、手機和電腦等產業所需晶片的需求。

貝思的客戶包括英飛凌、意法半導體、美光科技等，第四季營收為1.71億歐元(約19.5億美元)，較去年第三季減少了17.6%，但是符合其財測目標。

該集團還公布了第四季訂單來到2億260萬歐元，超過自己預估的1.8億至1.9億歐元間。

公司執行長Richard Blickman在聲明中說，儘管供應鏈中斷、美中貿易大戰、以及自己一處生產工廠設施遭遇洪水，公司去年實現了強勁業績表現。

貝思也表示，計畫每股派息提高95%，來到每股3.33歐元。