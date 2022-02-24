無塵室及機電整合工程廠商聖暉（5536）集團24日公布2021年財報，營收高達202億元、稅後淨利歸屬母公司業主12億元、EPS達21.08元，分別年增45％、24％、18％，2021年營收與獲利雙雙刷新歷史新高！聖暉董事會通過每股配發15元現金股利，以24日收盤價219元推算，現金殖利率達7％。聖暉已經連續5年、每年配發股息超過12元以上。

聖暉董事會24日同時通過修訂公司章程，修改每股面額為新台幣5元，希望藉由變更股票面額，在不影響原有股東持股市值下，使流通股數增加1倍，除活絡市場交易，並規劃每年盈餘分配2次，預估每年7月至8月配息一次，另於2月至3月再配息一次，該章程修定預計提送今年股東常會討論。

聖暉表示，受惠全球半導體、高科技電子啟動新一輪資本支出擴建商機，帶動2021年半導體產業營收比重從50％提高至62％水準，在全球供應鏈重組趨勢下，觀察2021年台灣、東南亞等地區銷售，更分別同步繳出年增53％、134％的成長動能。

此外，聖暉2021年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率持續精進達16％、11％、8％，不僅創造整體營運綜效，亦同步推升2021年股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）持續提升並分別達23％、9％表現。

展望2022年，聖暉持審慎樂觀看法，看好半導體相關產業建廠，根據世界半導體貿易統計（WSTS）預估，2022年全球半導體市場預計將成長8.8％，帶動半導體相關產業建廠、擴廠需求持續居高不下，有望帶動聖暉持續保持良好接單動能。法人表示，聖暉目前整體未完工的在建工程案量、金額呈現雙位數成長，隨著主要客戶的工程完工進度陸續認列挹注下，有望持續挹注集團整體營運良好成長動能。

此外，聖暉集團持續深化多產業、多區域、多工種的營運策略，完善集團垂直、水平資源整合效益持續發酵，同步推動旗下子公司-聖暉系統集成集團股份有限公司於中國掛牌上市計畫，以期創造今年整體營運再攀高峰。