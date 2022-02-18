隨著烏克蘭情勢持續緊張不已，美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）17日接受福斯財經新聞網（FOX Business）時表示，俄國與北京的戰略聯盟已跳脫傳統聯盟，並為雙方帶來極大的優勢。從北京的角度來看，烏克蘭的危機讓美國對中國大陸的注意力暫時轉移，而危機本身更提供北京一個機會，藉此觀察強國入侵弱小鄰國時，世界的反應為何。

談到中國大陸與俄國的關係，盧比歐認為陸俄之間的關係已跳脫傳統的外交聯盟，而進化為戰略聯盟，這讓俄國總統普丁非常地滿意。

他進一步解釋道，由於俄國的西伯利亞地區整個與中國大陸接壤，為了防止北京的入侵，莫斯科長期以來必須在該區域駐紮大量的軍隊。然而，與中國大陸良好的關係讓俄國得以將軍隊抽離西伯利亞地區，轉移至白俄羅斯與烏克蘭一帶。換言之，與習近平的關係為普丁帶來無比的安全感。

話鋒一轉，盧比歐認為「從長期來看，中國人認為這是(指烏克蘭危機)是一場勝利；因為，它分散了美國(對中國大陸)的注意力，甚至讓全球都分散(對中國大陸)的注意力」。

他強調，北京會非常仔細地觀察烏克蘭危機，藉此觀察當一個強大的國家入侵弱小鄰國時會發生甚麼事，世界採取了何種行動，可以事前做哪些事來創造施力點，進而緩衝國際的報復。

他強調，這不意味著北京會在下個月或在2022年內進犯台灣；但大陸很可能在2030年結束以前，對台灣展開行動。