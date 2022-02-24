外界原本認為「新冷戰」將以美中對抗為主軸，24日普丁揮師俄軍進攻烏克蘭首都基輔，卻令西方陣營與俄羅斯之間的矛盾急劇爆發。烏克蘭淪陷並不會減輕中美對抗的戰略壓力，反而意外加速了鐵幕的再次落下。台灣當然不是烏克蘭，但面對即將掀起的「新冷戰」，台灣人民真的準備好了嗎？

從電視、網路畫面中可以充分感受到，即便烏克蘭政府坐擁自由世界的道義支持以及美方的軍事援助，但因西方無意直接介入戰爭，俄羅斯輕而易舉就攻進烏克蘭。這一幕其實是在提醒台灣，若北京真的下定決心武統台灣，在兩岸硬實力的懸殊差距之下，戰局很可能在一夕之間塵埃落定。

但問題的關鍵並非是「攻台」的軍事問題，而是武統之後如何治理台灣、如何駕馭國際情勢的政治問題。因此，以北京目前對台策略來看，模仿普丁的可能性微乎其微，否則還搞什麼經貿交流、融合發展？甚至連「一國兩制台灣方案」都不必了。

此次俄羅斯的軍事行動帶來了嚴重的國際政治效應，那就是冷戰結束後30年的經濟全球化、和平發展的美好時代很可能就此戛然而止。雖然美國和西方陣營沒有正面與俄羅斯對抗，但烏克蘭若陷落將直接觸發以下三個地緣政治後果：首先，美歐再度捆綁為「命運共同體」，梅克爾時代獨立自強的「歐洲願景」徹底化為灰燼，隨之而來的是北約更加堅定的東擴進程，與俄羅斯之間的軍事對立將更尖銳。

其次，中俄對西方陣營共同而強烈的安全焦慮感，將促使兩國更緊密聯合，隨著西方全面制裁俄羅斯，莫斯科將更依賴北京的金融體系，這也會引起西方對中國大陸的警惕。

最重要的是，「台灣是下一個烏克蘭」的認知將逐漸在西方決策層深入人心。儘管北京和蔡政府均強調台灣和烏克蘭有本質的不同，但從宏觀地緣戰略角度看，當「新冷戰」鐵幕的西線已在東歐地區全面落下，那麼東線何時落下就變成只是時間問題。

今年年初，北韓明確拒絕《終戰宣言》，已透露出先導訊號，美國印太戰略與AUKUS合作的持續推進，輔以西方軍事力量在中國周邊海域「自由航行」的宣示，早就為「新冷戰」鐵幕在台海、南海地區的落下做了充分預備。可以預見，俄烏戰爭後，台灣在軍事、外交上將獲得更多西方陣營的支持，大陸必將以更高壓的軍演行動予以反制，台海情勢陷入「莫非定律」朝最不堪的方向演變，並非危言聳聽。

普丁乃至俄國根本不怕打「新冷戰」，原因很簡單，絕大多數的俄國人民都是全球化時代的棄兒。反觀台灣和大陸都是冷戰後全球化的受益者，而大陸的和統方案本來也是基於「後冷戰」的時代背景，經由交流合作逐步達成融合遠景。然而，客觀事物的變化往往不以人的主觀意志為轉移，當「新冷戰」鐵幕落下幾成定局，台灣究竟是做區域和平的緩衝區，還是做強權對峙的最前線，可供思考、選擇的時間真的不多了！（作者為智庫研究員）