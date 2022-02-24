俄烏危機持續加劇，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態。民進黨基隆市議員張之豪23日表示，俄烏雙方「已經要開戰了」，在烏克蘭的台灣人，若有緊急事務，竟須跑到在俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理，質疑「這樣對嗎？」稱他接到烏克蘭的台灣留學生民眾陳情，最後該民眾決定陪同烏克蘭女友家人前往波蘭避難，因這比前往莫斯科風險還小。

張之豪23日在臉書發文直言，「俄羅斯入侵烏克蘭，已經要開戰了。結果在烏克蘭的台灣人，若有緊急事務，還要跑到在俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理，這樣對嗎？」

張之豪分析，烏克蘭東鄰俄羅斯，西鄰波蘭，所以俄波兩國代表處，都可以兼轄。與其給俄，不如給波。故他建議，台灣在烏克蘭的外交領事事務，由現在的「台北駐俄羅斯代表處」改為「台北駐波蘭代表處」兼轄。

對此，張之豪指出，他接到基隆市民陳情，該民眾的表弟就是在烏克蘭的台灣留學生之一，因為要回台的相關事宜，可能要去莫斯科，風險更大，故最後決定陪同烏克蘭女友家人一起前往波蘭避難。張強調，希望台灣外交國防的委員，可以對外交部建議，這事情不該只是現在的個案處理，而是應該制度性變革，把烏國業務，直接交由波蘭代表處兼轄。