俄烏衝突持續進行中，俄羅斯總統普丁日前下令核武力量進入高度戒備狀態，進一步推高戰爭局勢的緊張程度，引發各國高度關注。對於普丁是否會在戰事不利時對烏克蘭發起核子打擊，根據一份網路民調顯示，網友們的看法呈現五五波；同時，絕大多數網友認為，俄羅斯的軍事行動算是入侵行為。

據美聯社報導，俄羅斯總統普丁27日下令俄羅斯核武力量進入「高度戒備狀態」，以回應北約主要成員國的「侵略性聲明」。

普丁在一場會議中指示俄國防長和總參謀長將核威懾力量置於「特殊的作戰職責制度」。該命令代表俄羅斯已經為發射核武器做了進一步的準備，並增加當前緊張局勢演變成核武戰爭的可能。

針對俄烏局勢變化，《三立新聞》以「普丁若打不贏，會不會動核彈炸烏克蘭？」為題，展開線上民調，截至2日晚間10點，已有4百多名網友參與投票，結果顯示，投「會」的有208票，占投票網友的47%；投「不會」的有192票，占比為43%；投「不知道」的則有46票，占比10%。

同時，《三立新聞》也詢問網友，「俄羅斯是入侵烏克蘭嗎？」截至2日晚間10點，已有5千多名網友參與這個投票，結果顯示，投「是」的有4814票，占比高達93%；投「台灣人沒資格定義」的有227票，占比為4%；投「不是」的擇友119票，占比2%。