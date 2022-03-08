諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，俄羅斯總統普丁揮軍入侵烏克蘭似乎犯了「雙重錯誤」，無法速戰速決反倒激起眾怒，國際制裁使俄羅斯「經濟堡壘」 搖搖欲墜，正邁向大蕭條。在莫斯科日益孤立下，中國能解救俄羅斯的經濟嗎？

克魯曼7日在《紐約時報》專欄撰文指出，西方祭出金融制裁，切斷俄羅斯主要銀行進入世界銀行系統的管道，讓俄羅斯進出口業者很難和外國做生意，而買不到生產貨物所需的零組件和原物料，可能導致重要行業停擺。

中國能給普丁一條經濟救生索嗎？克魯曼舉出4個不可能的理由。

第一，大陸目前沒能力提供俄羅斯所需的某些東西，例如西方製造的飛機零件和高階半導體晶片。

第二，大陸官方未加入國際制裁行列，但大陸的銀行和企業為了避免在更重要的市場遭到抵制與監管，可能不願與俄羅斯打交道。

第三，兩國距離遙遠，雖有邊界接壤，但俄羅斯的經濟重心在烏拉山脈以西，大陸則偏重在東海岸，要在如此廣闊區域運送貨物的唯一可行方式是鐵路，但這些路線早已不堪負荷。

第四，中俄經濟實力差距懸殊。30年前，兩國經濟規模不相上下，如今大陸已是俄羅斯的10倍。如果真要建立一個新法西斯聯盟，俄羅斯可能近似大陸的附庸國，這大概不是一心做著帝國夢的普丁想要的。