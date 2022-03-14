俄羅斯財長Anton Siluanov日前表示，該國6400億美元外匯儲備當中，目前大約3000億美元處於無法動用狀態，在一半的外匯存底被西方凍結情況下，喊話希望北京政府出手相助，緩解遭國際制裁的衝擊。不過有美國媒體分析，陸企及金融機構，都無法承受無法使用美元和美國科技的後果，加上當前北京政府相當重視金融穩定，因此對俄國經濟受創也無能為力。

《路透社》引述俄國財長Anton Siluanov說法指出，在西方市場關閉的環境中，陸、俄保持夥伴關係，雖然目前一半的外匯存底被西方凍結，但俄國還有部分的黃金跟外匯採人民幣計價，路透解讀，這番言論凸顯俄國將尋求北京政府的協助，以緩解國際制裁的衝擊。

但根據紐約時報（New York Times）報導，康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩（Eswar Prasad）表示，大陸拯救不了正在崩潰的俄羅斯經濟，也許可以幫助俄羅斯經濟苟延殘喘，讓崩潰的速度慢一點，但改變不了最終命運。

普拉薩強調，對大陸來說，幫助俄羅斯避免經濟崩潰是弊大於利，因為大陸的經濟相當依賴美元，在全球各地經商的大陸企業，也使用美國的金融系統投資並購買原物料，雖然大陸是世界上最大出口國，但出口商品主要仍以美元結算。

此外，在恆大集團爆發財務危機後，大陸當前領導人相當重視金融穩定，但若是大陸牴觸對俄羅斯的制裁，必定將面臨金融風險。

報導指出，俄羅斯眼前的嚴峻現實是：人民幣拯救不了俄羅斯貨幣盧布，盧布正在暴跌，已導致俄羅斯的大部分財富蒸發，支撐盧布的唯一方法則是購買美元。