1998年8月俄羅斯債務違約引發金融地震，至今讓外界記憶猶新，當時美國大型避險基金業者長期資本管理公司（LTCM）遭到暴擊，不但瀕臨倒閉，還逼得聯準會召集華爾街銀行提供銀彈紓困，今年俄羅斯倒債噩夢是否會重演，再次引爆「金融炸彈」？

俄羅斯約有價值1.17億美元的債券票息將於16日（周三）到期，屆時俄方需要支付利息，且不能以盧布之外的任何貨幣進行支付，但上周俄羅斯總統普丁簽署法令允許政府與企業用盧布償還外債，因此可能的結果是過了30天的寬限期，俄羅斯可能拖欠支付利息。摩根大通策略師Trang Nguyen指出，如果俄羅斯決定用盧布還債將形同倒債，刺激CDS（信用違約交換）飆高。

信評機構惠譽上周指，鑒於烏克蘭危機以來的局勢變化，俄羅斯債券違約已經「迫在眉睫」。國際貨幣基金（IMF）主席喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上周在CBS節目中表示：「就償債義務而言，我可以說，我們不再認為俄羅斯違約是不可能的事」，但對於俄羅斯金融緊縮是否會引發全球金融危機時，她說：「目前沒有」。

路透社分析指出，全球的金融體系、市場和投資流動從未像今天這樣緊密相連，正如上周全球鎳金屬市場所展現的那樣，某些領域出現嚴重波動、壓力驟增甚至錯位的風險很高，問題在於外界無法預知哪裡會出狀況，所以未來幾個月，市場仍彌漫著恐懼心理。

在LTCM危機時，擔任英格蘭銀行貨幣政策委員會外部成員的Willem Buiter指出，現在和上回俄羅斯倒債有明顯且重要的區別，但「蝴蝶效應」總是存在，而且壞消息是，目前資產和商品市場非常動盪，但我們對金融和非金融實體的曝險所知甚少。