《路透社》6日引述2名美國官員說法，表示俄國在鄰近烏克蘭邊境部署的兵力數字，已達到全面入侵烏國所需戰力的70%。與此同時，莫斯科還向邊境部署更多的「營級戰術戰鬥群」(BTG)。至於入侵最佳時機，將落在2月中至3月底。

官員證實，在過去兩週內，邊境地區的BTG數量已由60個成長至83個。與此同時，還有14個BTG運往俄烏邊境。至於入侵時機，由於2月15日會達到結凍的高峰期，進而讓俄國部隊以機械化的方式穿越邊境，無疑是最佳的進攻時機，這樣的蜜月期會持續到3月底。

官員認為，這樣的時程結合俄國部署至烏克蘭邊境部隊的數量遽增、能力成長，意味著外交大門將逐漸地闔上。不過，美國官員並沒有提出具體證據佐證其說法。

官員更認為，全面入侵會造成重大傷亡。烏克蘭方面，傷亡人數可能在5,000至25,000人之間。(圖/美聯社)

官員進一步表示，華府相信俄國可能會選擇全面入侵以外的其他選項，如有限的入侵，並認為普丁迄今還沒做出最終的決定。但是，普丁無疑正籌組一支可執行各種計畫的部隊。

至於入侵造成的傷亡估計，美官員認為在俄國的攻勢之下，烏克蘭首都基輔會在幾天內淪陷。1名官員更認為，全面入侵會造成重大傷亡。烏克蘭方面，傷亡人數可能在5,000至25,000人之間，俄國軍隊則在3,000至10,000人之間；至於平民的傷亡人數，可能在25,000至50,000之間。

報導指出，俄國目前在邊境集結兵力已超過10萬人；不過，莫斯科表示不打算入侵烏國，但只要其安全需求沒有被滿足，不排除採取不具體的軍事行動。至於如何俄國的安全需求才能滿足，其中一項則是北約永遠不同意烏克蘭加入，而這一點華府與北約都表示無法接受。