美國五角大廈7日宣布，美國國務院已批准向台灣出售價值1億美元的設備與服務，幫助維持和改進愛國者飛彈系統，以加強台灣的防空體系和監測能力，遏阻區域威脅。這是美國總統拜登上任以來第二次對台軍售。對此，港媒評論直言，台灣與烏克蘭本質相同，都是被美國當成「工具人」，烏克蘭隨時會被美國拋棄，台灣也只能自求多福。

《中國時報》9日報導指出，美國前總統川普政府4年任內大舉對台軍售，金額逾200億美元；拜登上任迄今，兩度對台軍售，金額合計約8.5億美元，相對節制。針對拜登政府二度對台軍售，總統府發言人張惇涵表示，美國政府再次以具體行動，履行對《台灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，我國政府表達誠摯感謝。

香港媒體《中評社》9日評論，引述俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）1日會見匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）時所言，美國利用烏克蘭作為抑制俄羅斯的工具，而非真正關心烏克蘭的安全，美國想把俄羅斯拖入武裝衝突，強調這句話跟台美關係有許多相似之處。

評論直言，台灣與烏克蘭雖距離遙遠，但被美國利用做「工具人」的本質，卻是一樣的。烏克蘭與台灣問題的「共伴效應」正逐漸浮現，烏克蘭隨時可能被美國拋棄，故台灣也只能自求多福了。