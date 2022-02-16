歐洲股市在周三早盤謹慎地繼續上漲。俄羅斯和烏克蘭緊張態勢的緩解，持續支撐股市走高；而英國通膨加速的數據，抑制了英國股市的漲幅。

周三泛歐Stoxx 600指數晨升1.38點或0.30%，為468.94點。俄羅斯宣布從烏克蘭邊界部分地撤軍到基地，讓歐股在周二急速彈升1.4%。

然而擔憂消息不斷，烏克蘭責怪俄羅斯發動網路攻擊；美國總統拜登(Biden)稱，尚未證實俄羅斯部隊的撤回行動。

最新數據顯示，英國一月通膨來到近30年最高增速，讓市場再度押注英國央行在下次會議的再次升息，英國富時指數持平。

旅遊休閒股表現最好，領漲1.1%。

瑞典的煙草公司Match上漲4.4%；該公司提議提高年度股息。

法國工業瓦斯公司Air Liquide漲2.9%；該公司提出今年獲利調升的財測。

愛立信大跌7.1%；經過該公司內部調查，發現公司2019年在伊拉克嚴重違反合規的規定。