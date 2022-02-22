俄烏緊張情勢升溫，投資人預期西方可能對俄羅斯祭出新一波制裁，引發俄國股匯雙跌，俄羅斯RTS指數開年來重挫逾27％，盧布兌美元貶值近6％。

以美元計價的俄股RTS指數22日重挫6.4％，報1130.3點，降至2020年11月以來新低水準，2022年開春迄今累計暴跌逾27％。以盧布計價的MOEX俄羅斯指數挫低4.6％，報2899.2點。

盧布兌美元22日大跌1.1％，報80.64盧布，稍早一度挫低至80.97盧布，創下2020年3月23日以來新低紀錄。盧布兌歐元下挫0.9％，報90.96盧布，稍早跌深至91.44盧布，寫下2021年4月以來最低水準。

俄羅斯總統普丁承認烏克蘭東部兩個分離區為獨立國家，並下令軍隊進駐維安。普丁的行動引發國際?責，美國與歐洲盟友計劃對俄國採行更嚴厲的制裁措施，造成俄國資產重挫。

基於俄烏安全危機升溫，摩根大通22日將俄國股票評等由「加碼」下調至「中立」，同時預期俄股短期可能進一步走跌。

摩根大通分析師喬洛諾娃（Elena Jouronova）在報告中指出，鑑於不確定性攀升，且投資人對俄國風險的胃納下滑，故決定調降俄股評等。

倫敦InTouch資本市場資深貨幣策略師麥提斯（Piotr Matys）表示，西方制裁將對俄羅斯資產形成額外的壓力，賣壓取決於制裁的力道。 歐盟大使22日擬討論制裁措施，但最終結果可能需要數天才會出爐。西方制裁可能包括針對俄國重要金融機構，阻斷俄國接觸全球電子供應，或針對俄國能源公司。

由於歐洲仰賴俄國供應天然氣，部分歐洲國家可能小心防範制裁俄國帶來的經濟衝擊。

俄國不斷否認西方指控，表示無意侵犯烏克蘭，市場擔憂俄烏爆發軍事衝突，導致近來俄國資產遭投資人拋售。