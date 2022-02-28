俄羅斯24日入侵烏克蘭，俄國民眾因擔憂西方制裁將引發現金供應短缺並擾亂支付系統，今天在自動櫃員機（ATM）前大排長龍提領現金。盧布兌美元今天重貶近3成。

路透社報導，西方國家除將俄羅斯踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，歐盟、美、英和加拿大也已宣布凍結俄羅斯央行的資產。

儘管俄羅斯當局和銀行試圖緩和擔憂情緒，但阻斷特定俄國銀行進入SWIFT支付系統，並凍結俄國央行外匯存底的舉措，料將對其經濟造成嚴重打擊；法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）先前則稱SWIFT是「金融核武」。

俄羅斯人因擔心金融卡失靈或銀行限制提領而出現領錢人龍。俄國聖彼得堡市民彼得（Pyotr）說：「24日以來，每個人都在ATM間來回奔走以領取現金。有些人很幸運（領到錢），有些人則不。」

儘管SWIFT制裁將妨礙俄羅斯的銀行與國際同行間的往來，但分析師指出，限制運用逾6300億美元的外匯存底一舉，對俄羅斯而言代價更高。

此外，俄羅斯大型銀行之一聯邦儲蓄銀行（Sberbank）表示，透過自家以及合作夥伴支付系統進行的客戶交易，並未出現任何中斷。

俄羅斯國有開發銀行（VEB）則說，外部限制不會阻止他們維持在俄國境內的業務項目。

然而俄國央行建議民眾隨身攜帶金融卡，稱行動支付系統在遭制裁銀行運營的終端或網路商店，可能無法運作，讓一些已習慣行動支付、很少在用現今的俄國民眾叫苦。

儘管俄羅斯官員稱SWIFT制裁對俄國國內支付行動構不成威脅，但前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）在推特（Twitter）表示，最重要的是西方正在凍結俄國央行（外匯）儲備。

「沒有（儲備金）支撐盧布。他們將打開印鈔機。惡性通膨和經濟重災就不遠了。」

英國廣播公司（BBC）報導，國際金融協會（Institute of International Finance）執行副總勞瑞（Clay Lowery）表示，西方國家新的制裁手段可能會重擊俄羅斯經濟及其銀行體系，恐加劇擠兌情形，導致拋售和儲備金抽乾。

不過，俄國央行27日堅稱銀行體系穩定，有足夠資本和流動性，得以在任何情況下順利運作。

法新社報導，在西方祭出新一輪更嚴厲的制裁後，俄國盧布兌美元今天重貶近30%。

法新社引述彭博（Bloomberg News）彙整的數據指出，離岸市場交易中盧布兌美元匯率下跌29%，盧布兌美元跌至117.817比1。（譯者：張璦/核稿：陳亦偉）1110228