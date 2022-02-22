俄羅斯與烏克蘭衝突危機升溫，引發西方國家啟動規劃的對莫斯科制裁措施，歐洲主要股市今天開盤應聲重挫。

倫敦FTSE 100指數挫低1.2%，報7394.82點。法蘭克福DAX 30指數重挫2%，報14435.37點。巴黎CAC 40指數挫跌1.8%，報6665.06點。

烏克蘭危機升溫 日股開盤下挫油價上漲
俄烏緊張嚇趴台股下殺252點 摜破萬八 失守季線
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