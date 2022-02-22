烏克蘭危機升溫 歐股開盤重挫 17:172022/02/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯與烏克蘭衝突危機升溫，歐洲主要股市今天開盤應聲重挫。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯與烏克蘭衝突危機升溫，引發西方國家啟動規劃的對莫斯科制裁措施，歐洲主要股市今天開盤應聲重挫。 倫敦FTSE 100指數挫低1.2%，報7394.82點。法蘭克福DAX 30指數重挫2%，報14435.37點。巴黎CAC 40指數挫跌1.8%，報6665.06點。 烏克蘭危機升溫 日股開盤下挫油價上漲 俄烏緊張嚇趴台股下殺252點 摜破萬八 失守季線 #升溫 #指數 #2% #重挫 #烏克蘭危機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股狂砍250點！國安基金操盤手表態 他驚喊：完了 16:152022/02/22 財經 股價指數期貨贏家專欄－綠色金融夯 帶動永續指數 04:102022/02/22 證券．權證 景氣看衰 台股低點估跌破萬七 04:102022/02/22 財經焦點 2022年12生肖財運 鼠、龍恐遇糾紛 蛇、馬慎防金錢圈套 16:172022/02/22 運勢 港股不斷下探 恒生指數跌破800點 11:292022/02/22 財經 222貓之日 寵愛喵皇也要犒賞鏟屎官 16:302022/02/22 生活 《國際金融》烏克蘭情勢不妙 歐股收近4月低點 09:262022/02/22 財經 俄烏緊張升溫 油價跳漲、美期指跌 14:302022/02/22 財經 拜登樂見普丁 前提是承諾不侵烏 04:102022/02/22 財經要聞 5成散戶樂觀台股H1上萬九 04:102022/02/22 財經要聞 國戰會論壇》美國操作「烏克蘭危機」的戰略邏輯（羅慶生） 00:002022/02/22 海納百川 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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