俄羅斯官方在周一動作頻頻，總統普丁(Vladimir Putin)呼籲，將立即承認烏克蘭東部兩個分離地區的獨立地位，讓俄羅斯的盧布在周一暴跌，一度跌到逾80盧布兌1美元，匯率跌到近1年多來低位。

普丁最後簽署了一項法令，承認烏東兩地區為獨立政治實體，不屬於烏克蘭，也加大了西方對該地區爆發軍事危機的擔憂。

在普丁對俄羅斯民眾發表長時間電視談話期間，盧布兌美元跌到1美元兌80.0650盧布。但是在普丁簽署了承認的決定之後，盧布收復了一些跌勢。普丁表示，他的決定已獲得俄羅斯民眾的支持。

盧布從4個月前的70盧布兌1美元大幅滑落，也將加劇俄羅斯的通膨，削弱原本已經不斷下滑的生活水準。

周一至俄羅斯當地晚間11點，盧布跌2.7%，來到79.37兌1美元。盧布兌歐元也下滑2.6%，來到89.79盧布。

幾乎所有的俄羅斯資產都下跌，俄國股市跌到2020年11月的低點，債券殖利率也上升到2016年1月以來的新高。

以美元計價的俄股RTS指數周一收盤跌13.2%，收在1207.5點；以盧布計價的MOEX俄羅斯指數跌10.5%，收在3036.9點。

俄羅斯基準10年期OFZ債券的殖利率升至10.64%的高位。俄羅斯和烏克蘭的主權美元債券價格均大幅下挫。

3名知情人士告訴路透，美方已準備了針對俄羅斯的初步制裁方案，包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。

俄羅斯主要銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿銀行(VTB)周一股價分別下跌20%和17%，表現劣於大盤。石油巨頭俄羅斯石油公司(Rosneft's)的股價也下跌了13.3%。