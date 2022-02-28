俄烏戰火越演越烈，多國相繼祭出經濟制裁，歐美經過討論後，決定將對部分俄羅斯金融機構逐出SWIFT金融系統，被視為「核彈級金融制裁」。財經網美胡采蘋表示，俄羅斯在退出後可能將改採歐元、人民幣結算，而人民銀行也希望增加人民幣的使用範圍，預料俄羅斯退出後SWIFT後，人民幣交易量將上升。

胡采蘋在臉書發文，此前白宮在記者會上指，俄羅斯有80%的交易用美元支付，出口總額約4千億美元，進口總額約2500億美元，總計約6500億美元，「80%就是有大概一年五千億美元的交易額被踢出美元系統，非常震撼」。

目前尚未公布銀行名單，胡采蘋以全部禁止為背景來假設，這對俄羅斯是爆炸性的傷害，貿易銷售會嚴重受阻，政治壓力非常大，俄羅斯富豪可能都會因此跟普丁翻臉。受到經濟、金融制裁，俄羅斯目前取得外匯困難，外債5千億美元、國債2700億美元都要還錢，「國內現金用不了多久了，預期可能很快就會出現銀行擠兌事件」。

胡采蘋續指，先前國際社會對將俄羅斯踢出SWIFT的決定猶豫不決，主要是因為俄羅斯貿易交易量非常大，特別是石油、天然氣出口佔比高達70%，此為歐洲國家很難在短時間找到替代的必需品，各國會面臨不確定的幣值波動，尤其如今通膨高漲，很難再負荷新增的匯兌成本。

胡采蘋分析，俄羅斯可能會在退出SWIFT後，改採歐元、人民幣結算，而此前俄羅斯已經逐漸增加這2個貨幣交易比例，並且不成比例降低央行貨幣準備的美元部位，剩下16%，這些美元暫時形同廢紙不能變現，盧布至少要再跌16%。

同時，人民銀行非常希望增加人民幣的使用範圍，這兩年也不斷接納更多俄羅斯貿易改採人民幣結算，美國前總統川普任內好不容易壓下來人民幣的交易比例，目前由於美元走弱，人民幣結算比例於上個月來到3.2%的歷史新高，儘管和40%的美元及36%的歐元無法相比，然已經超越日圓，預料俄羅斯退出後，人民幣交易量將再上升。