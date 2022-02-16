俄羅斯、烏克蘭局勢持續緊張，是時下最熱門的國際話題。如果美國情報機構的放風是準確的，今日(16日)就要開打。但筆者截稿之際，BBC的突發新聞報道俄軍完成演習已有部分撤離。

西方分析人士普遍認為，儘管英美法德的領袖與俄羅斯總統普京見面如走馬燈，各方都在做最後努力，但戰爭如箭在弦 ，一觸即發。近半的俄羅斯作戰部隊已奔赴邊境，其中包括逾十一萬陸軍，以及一萬五千空軍和海軍，另有烏克蘭東部地區逾一萬五千親俄武裝力量。

關於戰爭隨時爆發的一個最明顯跡象，是遠在四千英里之外的駐防俄羅斯遠東地區的軍隊亦已調赴前線，戰地醫院已把血液供應準備就緒。

除了與歐盟接壤的西面，烏克蘭受到俄羅斯的鉗形包圍，首都基輔距離俄羅斯小兄弟的白俄羅斯邊境只有150公里。一旦開戰，普京拿下烏克蘭首都基輔或者只需兩天時間，俄軍鐵蹄踏平烏克蘭全境也僅需一個星期。

如果決定真打，俄羅斯的特種部隊譬如the GRU、the FSB（KGB的前身）在戰火燃燒之前必已深入敵境，這一招是老特工普丁的拿手好戲。

在這個過程中，以美國為首的西方列強只能目瞪口呆觀望。因烏克蘭現階段不是北約成員，美國早前已表示不會派出地面部隊，只是送出價值兩億美元的武器；英國不僅送導彈還訓練烏軍；法、西、荷亦派出戰機到東歐協防。最為諷刺的是，歐洲實力最強的德國拒絕輸送槍炮，只答應送給烏克蘭五千個頭盔。

其實，對普丁的真正考驗，不是這場戰事，而是佔領之後。烏克蘭有四千萬人口，只要有百分之十的公民投身游擊戰或抵抗運動，俄羅斯就很有可能遭遇美國在伊拉克、阿富汗的窘境。而且，普京將要面對的不僅是烏克蘭泥淖，還有西方在經濟上的極限擠壓，以及俄羅斯在國際社會的聲譽。

很多人會問，事情怎非得鬧到戰火屠城、屍橫遍野的地步嗎？為何不能化干戈為玉帛，構建「人類命運共同體」？回答這個問題要從北約這個源頭說起。

北約是成立於1949年的軍事聯盟，創建時只有12國，包括美、加、英、法。1955年，蘇聯老大哥為了反制回應，也創立了類似北約的華沙公約軍事聯盟。但隨着蘇聯及東歐陣營的土崩瓦解，許多前共產國家紛紛倒戈相向，不斷東擴的北約發展致今有30個成員國。如果烏克蘭再被吸納，北約部隊等於兵臨俄境。

儘管美國國務卿布林肯認為，俄羅斯就像「站在雞籠上卻說自己安全受到威脅的黃鼠狼」。俄羅斯只有6%的邊境與北約成員國接壤。而且，克里姆林宮其實與許多北約成員如意大利和匈牙利非常友好，俄國甚至賣武器給同為北約成員國的土耳其。

但是，普丁真心相信俄羅斯的安全受到西方的威脅，所以不容北約染指在過去數百年一直作為緩衝地帶的鳥克蘭。普丁本人是有切膚之痛的。他的父親在抗擊德軍圍剿列寧格勒的戰役中受傷，終生跛腳。普丁的母親當年亦躺在屍體堆中等死，如果不是拯救人員聽到她的呻吟，這個世界就不會有普丁大帝的誕生。

筆者不認為俄烏的劍拔弩張被西方媒體渲染誇大了。俄國外交部已把目前的局勢與1962年的古巴導彈危機相提並論，當年的緊張程度直接把美蘇推向核打擊邊緣。

俄烏戰爭一旦爆發，持續了數十年的歐洲和平將被打破，安全框架可能推倒重來。許多觀察家認為當前形勢像極了第一次世界大戰。1907 年形成的三國同盟（德，奧匈，義大利）和三國協約 （英、法、俄），讓彼此之間的命運捆綁在一起而沒有協商彈性，此外還摻雜着不成熟的民主政權算計，以及盤算着在幕後做「操盤手」的王公貴族。

德國哲學家黑格爾在二百多年前說過一句話，「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史汲取任何教訓。」他的說法在第一次世界大戰後獲得史學界的認同，在第二次世界大戰後，這種趨勢更加明顯。

歷史學家芭芭拉·塔其曼（Barbara Tuchman）的著作《八月炮火》（Guns of August），忠實記錄了1914年奧匈帝國向塞爾維亞宣戰後的一個月時間中，各國如何像一連串骨牌一樣倒下並被拖入戰爭。

塔其曼在上世紀八十年代又出了一本書《愚政進行曲：從木馬屠城記到越戰》（The March of Folly: From Troy to Vietnam），描述了人類歷史上具有分水嶺意義的幾大事件，包括特洛伊戰爭、羅馬教廷的分裂與新教的出現、英國喬治三世失去美洲殖民地，日本偷襲珍珠港、以及美國陷入越戰難以自拔。

以上事件發生在不同的歷史時空，卻可得出一個共同的結論：位高權重的決策者，沒有普羅大眾想像的聰明。

人類的愚蠢是左右歷史的最重要的力量之一，但卻常常被低估和忽視。 「人類最大的教訓，是永遠不記得歷史教訓」，不知今次捲入俄烏爭端的各大強權，能否擺脫這一「魔咒」？（作者為資深傳媒人）

（本文來源授權中時新聞網刊登）

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