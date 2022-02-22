俄烏局勢持續升溫！俄國媒體報導，俄國總統普丁已下令俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平。稍早普丁也簽署行政命令，承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體。普丁也對全俄發表電視談話，指控美國和北大西洋公約組織（NATO）將烏克蘭轉變為戰區。

就在法國總統馬克宏日前稱已經說服俄羅斯總統普丁在烏克蘭邊境停火後，《今日俄羅斯》報導，普丁已下令俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平。法國總統馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都在與普丁的電話交談中，對此決定「表示失望」。

頓巴斯（Donbas）指的是烏克蘭東部頓內次河盆地，當地的親俄分離主義叛軍已自行宣布成立頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。

烏克蘭今天請求聯合國安全理事會召開緊急會議，處理俄羅斯入侵威脅，並在會議中提及烏克蘭1994年接獲安全保證以交換放棄核武一事。

此外，在法國總統馬克宏斡旋下，美國總統拜登與俄國總統普丁「原則上」同意舉行峰會，為俄烏緊張局勢重燃外交解決的希望。不過白宮也表明，唯有在俄國不入侵烏克蘭的情況下才會成事。