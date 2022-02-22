俄羅斯總統普丁表示，他正在考慮承認烏克蘭東部2處分離地區提出的要求，「承認其獨立」，這被視為莫斯科在尋找公開出兵的手段。

路透社報導，雖然烏克蘭總統日前已承諾不尋找加入北約，但是緊張情況並未和緩，普丁說，光是烏克蘭不加入北約已是不夠的。在電視講話中，他還表示莫斯科必須考慮承認盧甘斯克(Luhansk)和頓內次克(Donetsk)地區領導人提出的要求，承認其獨立地位。

盧甘斯克和頓內次克地區於2014年發動叛離基輔控制的戰爭，自號「盧甘斯克人民共和國」與「頓內次克人民共和國」。

從2014年以來，這兩個小地區的叛軍一直是俄羅斯的代理人，當地在這幾天的衝突，包括民宅被砲擊，或是哨站被轟炸，都可能是親俄民兵製造戰爭的理由。

普丁最好用的副手-俄羅斯前總統、總理梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)表示「烏克蘭不需要這兩個地區是顯而易見的，而且大多數俄羅斯人會支持他們的獨立。」

目前烏克蘭政府軍對盧甘斯克、頓內次克兩地區並未完全喪失領土，掌握的面積比親俄叛軍所佔之地要大一些，但親俄叛軍奪得幾個重要城鎮，而且也一直有俄羅斯支援的武器。

英國首相強生的發言人說，英國看到情報顯示，普丁的入侵計劃已經開始。