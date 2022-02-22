俄羅斯克里姆林宮表示，普丁總統今天透過電話告訴法、德2國領導人，他即將簽署行政命令，承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體。媒體也報導，普丁將發表電視談話。

克宮表示，「在最近的未來，總統計畫簽署這道命令」；並說，法國總統馬克宏和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都在與普丁的電話交談中，對此決定「表示失望」。

在普丁今天與安全官員開會並宣稱「今天」就會決定是否承認烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）共和國的獨立地位後不久，國營新聞頻道俄羅斯24（Rossiya－24）報導，蒲亭將發表電視談話。

俄羅斯24的畫面出現了一個標題：「快報，普丁即將發表談話。」

因應此事，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，他已召開國家安全和國防委員會會議，並與馬克宏和蕭茲舉行了緊急會談。（譯者：張佑之）1110222