俄羅斯重兵壓境烏克蘭，緊張局勢引發國際社會擔憂。摩根大通（JP Morgan）示警，如果俄烏衝突升溫，俄羅斯原油出口供應受影響，油價將輕易飆升至每桶120美元，甚至是漲到每桶150美元，創下2008年7月以來的新高紀錄也不無可能。

美媒CNN報導，摩根大通分析師卡內瓦（Natasha Kaneva）周二（8日）發布報告指出，其他地區閒置產能不足的情況下，一旦俄羅斯石油流動供應收到影響，油價可能輕而易舉漲到每桶120美元。

俄羅斯為僅次於美國的全球第二大石油、天然氣生產國，摩根大通警告，若俄羅斯石油出口減半，布蘭特期油或將飆漲至每桶150美元，創下自2008年7月每桶147.5美元的新高紀錄。

報導針對俄烏衝突可能對油市所造成的影響分析3點：首先，俄烏衝突一旦升溫，當地能源基礎建設或許會受到影響；其次，美國官員已經表明，傾向先制裁俄羅斯的其他經濟領域，但西方國家仍不排除透過削弱俄國能源出口，作為制裁手段。

此外，報導指出，俄羅斯總統普丁可能將石油、天然氣出口「武器化」，當成報復手段。伴隨著許多工廠和發電廠改使用石油，歐洲高漲的天然氣價格推升石油需求走高，能源出口受影響恐將引發石油危機。

對於將能源出口「武器化」的指控，普丁多次否認，指俄羅斯沒有將能源做為對付歐洲的武器。能源專家Dan Yergin接受CNBC採訪表示，相較之下，天然氣供應更有可能受到當地邊境衝突而中斷，而非武器化；他續指，普丁武器化的結果，就是歐洲各國急迫性的尋找新的供應來源，而此舉也將嚴重損害俄羅斯未來的天然氣市場。