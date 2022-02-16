面對俄羅斯可能入侵，烏克蘭阿嬤、小孩練習拿槍。

雖然俄羅斯宣布部分撤軍，不過西方國家警告，莫斯科仍可能侵略烏克蘭。面對俄羅斯大軍可能攻打烏克蘭，一群烏克蘭阿嬤表示已經準備好上戰場，她們練習使用AK-47步槍，霸氣表示就算赤手空拳也要保衛自己的國家。

半導電視台報導，自俄羅斯於2014年併吞克里米亞以來，烏克蘭就出現一群「阿嬤軍團」（Babushka battalion），她們幫忙挖戰壕、提供物資、提供醫療協助、甚至打造了一座瞭望塔。

面對俄羅斯大軍再度集結烏克蘭邊境，這群阿嬤再度出馬。烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）一場教導平民如何使用武器、防禦自己的活動上，79歲阿嬤康斯坦丁諾夫斯卡（Valentina Konstantinovska）趴在地上拿起AK-47突擊步槍，準備好對抗俄羅斯士兵，捍衛自己的城市。

‘Babushka battalion’



These older Ukrainian women are ready to take up arms to protect their country from Russia https://t.co/bDJmJvwNy8 pic.twitter.com/useEz5vKOJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 15, 2022

她說：「我愛我的城市，我不會走，普丁不會嚇跑我們，是的，很可怕，但我們會捍衛我們的烏克蘭直到最後。」

這場訓練活動由極右翼運動「Azov」組成，為平民提供基本訓練課程，教導他們如何在第一時間提供醫療照護、如何生存、撤離，以及如何安全使用武器等。

滿頭白髮的康斯坦丁諾夫斯卡說她從2014年開始就夢想學習用槍，但總被告知：「阿嬤，您太老了，您會被後座力震倒。」她說她唯一的信念是「捍衛自己的祖國」。

65歲阿嬤絲瑪蓮科（Liudmyla Smahlenko）說，2015年一名親戚在烏東對抗分離主義份子時喪命，她參與戰爭志願服務多年，對上戰場的年輕人產生強烈情感。

Valentyna, 79, and her fellow babushkas are ready to take up arms and even fight soldiers mano a mano if Russia orders an invasion of Ukraine. They could form a “babushka battalion”.



Should Putin be scared of them? “Of course!” they told me. https://t.co/oEjj0R1qwo pic.twitter.com/5n3snS7NaO — Liz Cookman (@liz_cookman) February 15, 2022

頭戴粉色毛帽、身穿粉色大衣的絲瑪蓮科說：「我們已經是阿嬤軍團，2014年我們就挖戰壕、建立野戰基地，也捐贈枕頭、毯子、盤子、杯子等」，「你試圖協助這些士兵，他們就像你的孩子，然後其中一個人死了，很多人都走了，就像你的孩子每次都死去一樣。」

如同康斯坦丁諾夫斯卡，絲瑪蓮科已經準備好做任何事來守護馬立波，以及對2014年上戰場的年輕人展現感激之情，「如果俄羅斯真的入侵，我已經準備好對抗，就算我必須赤手空拳面對他們，他們不是我們的兄弟。」

烏克蘭首都基輔也有舉辦教導平民使用步槍的訓練課程，一名阿嬤認真上課。（圖／美聯社）

同樣參與活動的72歲阿嬤哈爾貝（Liudmyla Halbay）說，這些訓練課程讓她比較有安全感。她說不論俄羅斯的威脅有多高，她都不會離開，「2014年我就沒有逃難包包了，現在也沒有，就算周遭所有東西都起火燃燒或倒塌，我所做的就是看看我能幫上什麼忙。」

「我們必須堅持住，這能幫助消除恐懼，我們也希望全世界能幫助我們，然後不要發生戰爭。」