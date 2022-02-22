「烏克蘭危機」的發展真是跌宕起伏，牽動世人神經。普丁宣布撤軍後一度緩和的情勢，在拜登堅稱俄羅斯仍可能在未來幾天內入侵後又再度緊張。全球股市先是大漲，又再大跌。難怪網路上有人開玩笑說，如果普丁和拜登事先商量好的話，那麼他們兩人都能在股市大賺一筆。

烏克蘭到底發生什麼事？外部觀察者看得一頭霧水。俄羅斯對烏克蘭有戰略訴求是一回事，但會不會因此發動戰爭是另一回事。美國堅稱俄羅斯即將入侵，連時間表都預告好幾次，但俄羅斯卻說不會打。如果最後沒打，那到底是俄羅斯原本就無意動手，還是美國嚇阻成功？

「烏克蘭危機」真相如何？或許要到日後史家蒐集足夠的解密資料後才有答案。不過美國刻意操作的痕跡明顯。拜登政府預告戰爭時間表、發布情報分析違反國際關係常理。透過媒體大肆渲染將情勢塑造得緊張無比，也似乎別有用心。烏克蘭總統因而多次抗議美國製造緊張氣氛已傷害了烏克蘭經濟。媒體也出現質疑聲音，認為拜登擴大問題是要轉移民眾對其施政不滿的注意力。

真的如此嗎？1997年美國有部黑色喜劇電影《桃色風雲搖擺狗》，由著名的金獎影帝達斯汀•霍夫曼與勞勃•狄尼洛主演，兩人片中的對手戲極為精彩。這部片子描述尋求連任的美國總統因為性騷擾醜聞面臨政治危機，於是找一位好萊塢製片家運用媒體、攝影和特效虛擬出一場美國和阿爾巴尼亞的戰爭，甚至還製造出一位戰爭英雄，以轉移社會焦點。雖然那是場虛擬的戰爭，卻因操弄得當，成功引發話題，提振了總統聲望，連任成功。

拜登政府是在玩「搖擺狗」遊戲？情境的確有些類似，拜登目前聲望低迷，美國也將期中選舉。但美國是法令完善、組織嚴密的成熟大國，官員、議員與智庫學者的政治目標是維持美國強大，而不是總統聲望。如果有選舉利多，應該也是政策外溢的效果。操作「烏克蘭危機」是美國基於國家利益下的一盤大棋，必須從宏觀的戰略角度才能看得清楚。

「烏克蘭危機」與「台海危機」是同個戰略邏輯

要宏觀觀察「烏克蘭危機」，必須把之前的「台海危機」拿來對照，才能看得清楚。因為那是同個戰略邏輯。還記得去年台海危機四伏、戰雲密佈，解放軍戰機天天入侵台灣「空域」，戰爭似乎一觸即發？英國《經濟學人》雜誌還以台灣雷達圖作封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，標題是：地球上最危險的地方。西方媒體紛紛為台灣捏把冷汗，還奇怪為何形勢那麼危險，台灣人卻一點也不緊張。

這危機感和現在戰爭一觸即發的烏克蘭很像，不是嗎？「地球上最危險的地方」讓給烏克蘭了。

但台灣當時真的很危險嗎？中共立場沒變，只是美國一再強調，加上媒體渲染式的報導，才讓外界感到台灣很危險。然而金管會公布2021年外資動向，全年外資淨匯入金額突破200億美元，累計淨匯入餘額達2295.96億美元，創歷史新高。顯然下過功夫研究國際情勢的投資機構很清楚，「台海危機」只是被操作的假象，否則不會將資金砸向有戰爭風險的地區。

美國現在操作「烏克蘭危機」模式和去年操作「台海危機」幾乎一樣。一再強調俄羅斯即將動武、媒體大量渲染式的報導…。但烏克蘭真的很危險嗎？政府呼籲在烏克蘭的國人迅速離開，但留學烏克蘭的12名台灣學生沒有一位認為情勢危險，必須要走。或許美國達到操弄危機的目的後烏克蘭就變安全了。像台灣一樣。

這不是嘲諷，而是說要理解美國操作「烏克蘭危機」的目的，要看美國從操作「台海危機」獲得什麼。核心概念是：美國當前的「抗中」戰略是要聯合盟邦，但盟邦有自己的國家利益，如何讓盟邦願意犧牲自己利益當「抗中」馬前卒？

用危機感敲打盟邦。戰略邏輯是：中國對台灣有野心，控制台海後將西出第一島鏈，如此整個西太平洋航運線的安全就會受到衝擊，所以各國必須和美國聯合對抗中國。

有成效嗎？有。美國成功動員了澳洲與日本，讓原本親中或至少不反中的澳洲與日本出台強硬的抗中路線。美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad）與美、英、澳的AUKUS新安全聯盟都順利成立。美國透過操作「台海危機」穩固了西太平洋的戰略形勢，重拾領導地位。

操作「烏克蘭危機」也是相同的戰略邏輯。普丁有恢復「蘇聯」光輝的野心，俄羅斯如果控制烏克蘭，東歐將回復到前蘇聯的陰影下，德、法安全也受威脅，所以各國必須配合美國，一方面抗俄，同時也抗中。東歐小國如立陶宛為何會跳到抗中第一線？背後有特定的戰略脈絡。

有用嗎？有。原本連武器都不願提供給烏克蘭的德國，現在已經考慮派兵。法國外長日前接受媒體訪問表示，為維持台海穩定，已做好採取行動的準備。美國的敲打，初步有效。

美國霸權的困境

美國採用這戰略其實犧牲很大。因為美國被迫放棄了最有利的「聯俄制中」策略，讓俄羅斯與中國成為緊密的戰略合作者。「中國+俄羅斯」的聯盟實力，長期可能超過「美國+」。但美國如果不這麼做，盟邦不會配合「抗中」。美國霸權已衰，盟邦已不像以前那麼聽話。

最明顯徵兆，就是抵制北京冬奧失敗。「外交抵制」已經是最弱的抵制，只要求國家領導人不要去北京捧場，選手仍如常的參加比賽，結果卻只有英國、澳洲、加拿大、丹麥與立陶宛等5國表態支持。紐西蘭、日本等8國雖宣稱不去，但也不承認是「外交抵制」。法國直接拒絕抵制，不過只派體育部長參加，多少給美國留點面子。波蘭總統、塞爾維亞總統、盧森堡大公、摩納哥親王與波黑部長會議主席等5位歐洲國家元首則參加開幕式。美國不再能一呼百諾，對上任之初宣稱「美國回來了」的拜登來說，真有點情何以堪。

美國面臨的問題是國家實力弱化，能運用的籌碼愈來愈少。中國有「一帶一路」倡議對外讓利以建立影響力。拜登雖提出「重建更美好倡議」（Build Back Better Initiative）制衡，但國債超過30兆美元的美國在升息壓力下，恐怕拿不出什麼能吸引人的利多。軍事實力雖仍大幅超過中國，但「喀布爾撤退」太難看的尷尬，讓美國現在很難對外用兵。戰略工具箱中最有效的經濟與軍事力已經生鏽。

這是美國霸權的困境，美國戰略家的難題。美國硬權力弱化，只能拚民主價值觀的軟權力。拜登召開「民主峰會」，看起來效果不錯，但軟權力是吸引力，不像硬權力是強制力。而且中國的反擊也不弱，《中俄聯合宣言》通篇強調的就是民主有各種形態，不是只有美國一種，也不是美國說了算。這些話當然西方各老牌民主國家聽不進去，但民主仍在實習階段的新興國家聽起來卻還順耳。

對「烏克蘭危機」的戰略操作其實相當巧妙，不失為困境下的傑作。美國同行畢竟還是有兩把刷子。但德、法可不像日、澳那麼好搞，美國是否能重振在歐洲的領導力，還要再觀察。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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