俄羅斯大軍隨時可能入侵烏克蘭，這場危機中的一個大謎團是，美國至今尚未派出新任駐烏大使赴任，外交人士表示，無法解釋為何美國總統拜登上任13個月來，美國仍沒有駐烏大使。

美國為撤離駐烏克蘭大使館辯護，基輔呼籲冷靜。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國政府及烏克蘭政府都沒有明確說明為何延後派任美國駐烏克蘭大使，外交官們表示，這件事令人困惑且不可原諒，尤其現在美國與烏克蘭的關係比以往都還要重要。

事實上拜登1月就選擇美國駐斯洛伐克大使布琳克（Bridget Brink）擔任駐烏大使，目前正等待基輔正式同意，華府才得以將布琳克的提名案提交參議院進行投票確認。

Ambassador Bridget Brink, a career diplomat with broad experience in Eastern Europe, is the front-runner as Biden’s choice for ambassador to Ukraine https://t.co/o06BWJgcEj — Bloomberg (@business) January 31, 2022

New: President Biden has selected Bridget Brink, the current US ambassador to Slovakia, to serve as US Amb to Ukraine, but hasn't officially nominated her yet because the Ukrainian government hasn't signed off yet & is still vetting her. w/@kaitlancollins https://t.co/VY7SSlhar9 — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 31, 2022

不過至今烏克蘭政府都還未同意布琳克的任命案，報導指出，雖然駐在國耗時數周來審查可能的大使人選並不罕見，不過時程通常更短，目前尚不清楚基輔未批准任命案的原因，外交官認為，烏克蘭歡迎美國更高層級的關注。

針對報導，烏克蘭外交部及烏克蘭駐美大使並未回應，不過烏克蘭媒體先前報導，烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）證實，政府正在考慮布琳克的候選資格。

目前美國駐基輔大使館由臨時代辦（Chargé d'affaires）克維恩（Kristina Kvien）管理，資深外交人士指出，雖然克維恩在外交部及烏克蘭都備受敬重，不過本質上來看，她仍缺乏白宮任命、參議院確認的特使地位。

前美國駐烏克蘭大使皮佛（Steven Pifer）表示，「這是認知問題」，「烏克蘭人想知道，『為什麼這裡沒有美國大使？』」

專家表示，在華府與基輔之間的尷尬關係浮現之際，一個全職的大使有助於緩和雙邊關係，美國外交協會主席魯賓（Eric Rubin）指出，設立大使有助於協調兩國的觀點及公共訊息。

美國減少駐烏克蘭大使館人員。

過去幾周，烏克蘭屢次反駁華府的發言，他們尤其不滿華府提出俄羅斯全面入侵可能「迫在眉睫」的警告。

魯賓說，在危機時刻沒有一名美國駐烏克蘭大使，甚至沒有提名人的情況令人擔憂且遺憾，他說未派任大使可能會被視為「我們不在乎」。

《紐約時報》指出，拜登實際上還有20多國的大使職位尚未提名，不過當中少有像烏克蘭這樣重要的國家，外交官及專家都表示，對於拜登花這麼長時間才決定駐烏大使人選感到不解。

部份人士推測，拜登可能擔心參議院的任命聽證會演變成有關北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）的辯論，屆時他可能面臨民主、共和兩黨同聲撻伐，批評他沒有更強而有力地反對北溪2號管線。

拜登也可能擔心共和黨人利用聽證會來挖兒子韓特（Hunter Biden）過去在烏克蘭進行商業活動的瘡疤。

目前也不清楚為何基輔未立即批准布琳克的任命案。《紐時》分析，也許烏克蘭就喜歡這樣，尤其近年來他們對美國大使的印象不佳，認為美國人總喜歡擺出高人一等的姿態，經常發布聲明或召開會議斥責烏克蘭菁英進行內線交易或管理失敗。

烏克蘭人對川普執政時期的印象也不佳，例如川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查韓特在烏克蘭的商業行動，以在總統大選中打擊對手拜登，甚至被質疑因此拖延對烏的軍援承諾。